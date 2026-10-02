Kritik NATO toplantısında davet çatlağı

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Politico’nun altı diplomata dayandırdığı habere göre, Pentagon Politika Şefi Elbridge Colby’nin öncülük edeceği toplantıya Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Hollanda davet edildi. Colby, aynı ülkelerle “Bergen Grubu” olarak bilinen formatın ilk toplantısını haziranda Norveç’in Bergen kentinde gerçekleştirmişti.

‘BİZDEN NE İSTENİRSE YAPIYORUZ’

Davet edilmeyen ülkelerden birinin diplomatı, “Bizden istenen her şeyi yapıyoruz. Kriterlerin ne olduğunu ve bu toplantıların amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, davet edilen ülkelerden bir diplomat ise formatın NATO’yu bölmeyi değil, tüm ittifaka sunulabilecek fikirler geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Başka bir diplomat, NATO’nun “iyiler ve kötüler” şeklinde ayrılmasının ABD için tehlikeli, Avrupa açısından ise “varoluşsal” derecede riskli olacağını söyledi.

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Savunma Bakanı Pete Hegseth daha önce ABD çıkarlarını destekleyen “model müttefiklerin” teşvik edileceğini, desteklemeyenlerin ise sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti. Danimarka’nın da Grönland’da ABD askeri varlığının genişletilmesine ilişkin anlaşmanın ardından gruba dahil edilebileceği belirtiliyor.