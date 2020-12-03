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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 03.12.2020 - 04:29 | Son Güncelleme:

Kritik makamdaki ismi Trump atamıştı! Biden'la birlikte de çalışabilir

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Kritik makamdaki ismi Trump atamıştı! Biden'la birlikte de çalışabilir
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor.

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.

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