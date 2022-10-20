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Kritik kent Herson’da tahliye başladı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Putin#Herson
Kritik kent Herson’da tahliye başladı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Rusya lideri Putin’in sıkıyönetim ilan ettiği dört bölgeden biri olan Herson şehrinde sivil halkın tahliye edilmesi süreci başlatıldı.

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Geçtiğimiz 48 saat içerisinde şehirdeki sivil halkın yüzde 40 oranında Rusya’nın diğer bölgelerine aktarıldığı açıklandı. Ukrayna’nın kritik konuma sahip şehri geri almak için geniş çaplı karşı saldırı hazırlıkları yaptığını duyuran Rusya tarafından atanmış Herson valisi Vladimir Saldo, “Herson şehrinin Dinyeper Nehri’nin kuzey yakasında yaşayan sivil halkı can güvenliği gerekçesiyle buradan tahliye ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin civarında sivil, Rusya’nın farklı bölgelerine aktarıldı. Tahliye işlemi yüzde 40 civarında” dedi.

Kritik kent Herson’da tahliye başladı

Rusların Herson şehrini boşaltma kararına Kiev’den tepki geldi. Kiev tarafı, bunun bir tahliye değil zorunlu bir ‘tehcir’ olduğunu savunuyor.

BİLGİ NOTU

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Herson şehri ve bölgesi devam eden savaşta stratejik öneme sahip. Buradan 2014’te yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası’na Dinyeper Nehri yoluyla tatlı su sağlayan kanal kontrol ediliyor.

 

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#Rusya#Putin#Herson

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