Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kritik görüşme sonrası Yunanistan'da rüzgar tersine döndü: Geri sayım başladı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Kritik görüşme sonrası Yunanistanda rüzgar tersine döndü: Geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 09:19

Dün ABD'de gerçekleşen Çavuşoğlu - Blinken görüşmesi komşu Yunanistan'ın bir numaralı gündemi oldu. Kritik görüşme sonrası 'geri sayım başladı' değerlendirmesi yapan Yunan basınından itiraf gibi bir haber geldi...

Haberin Devamı

ABD’nin başkenti Washington DC’de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüştü.

F-16 konusunda da bir ön şart konuşulmadığının altını çizen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Bunların bağlantısı olmadığını, Kongre'ye de anlatılması gerektiğini söyledik. Kongrede farklı üyelerin engelleme süreçleri karşısında yönetim kararlı durursa bu iş çözülür. 'Kongre'de Menendez'in açıklamaları görülüyor, yönetim kararlı olursa bu iş çözülür dedik.'

Kritik görüşme Yunanistan basınında birinci gündem maddesi oldu.

Gözden Kaçmasın

ABDde kritik zirve Bakan Çavuşoğlu: Blinkeni Türkiyeye davet ettimABD'de kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu: Blinken'i Türkiye'ye davet ettimHaberi görüntüle

Ta Nea gazetesi 'F-16'ları için Yunan-Amerikan enstitüsünün müdahalesi' başlıklı haberinde Amerikan Yunan Enstitüsü'nün (AHI), Kongre'nin talebi reddetmesi gerektiğini savunarak Türk filosunun Amerikan F-16'ları ile modernize edilmesi konusuna müdahale ettiğini yazdı.

Haberin Devamı

In.gr Çavuşoğlu'nun, Menendez'in müdahalelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği bilgisini okurları ile paylaştı.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Biden yönetimi, Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satışının yanı sıra Türkiye'ye F-16 satışından yana tavır aldı . Ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin güçlü Demokrat başkanı Bob Menendez de dahil olmak üzere üst düzey kongre yetkilileri, Türkiye'ye F-16 satışına şiddetle karşı çıkıyor.'

Türkiye ve Yunanistan'ın seçim sürecine aynı dönemde girdiğinin altını çizen CNN Yunanistan 'Atina alarmda' yorumunda bulundu.

Proto Thema görüşme ile ilgili 'Türk Dışişleri Bakanı Amerikalı mevkidaşından Ankara ve Atina'ya Eşit Mesafe İstiyor' değerlendirmesinde bulundu.

Gözden Kaçmasın

Ve Almanya Ukrayna şartını açıkladı... ABDye flaş teklifVe Almanya Ukrayna şartını açıkladı... ABD'ye flaş teklifHaberi görüntüle

 

To vima bakanların Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu da dahil olmak üzere ABD-Türkiye savunma işbirliğini güçlendirmeyi görüştüğünü yazdı.

Kathimerini gazetesi ise 'ABD'den denge diplomasisi - Blinken, F-16 ve F-35 için pazarlığa başlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Blinken-Çavuşoğlu görüşmeleriyle Türkiye ve Yunanistan'a F-16 ve F-35 satışları için geri sayım başladı' denildi.

Haberin Devamı

Bir süredir F-16 konusuna Türkiye'nin istediğini alamayacağını yazan Yunan basınının görüşme sonrası yayınladığı haberlerde rüzgarın terse döndüğü net bir şekilde görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF
Bir mezarlığı tek başıma doldurdum diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi

'Bir mezarlığı tek başıma doldurdum' diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı? Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi?

#Matteo Messina Denaro