Kritik eyalette stratejik kazanım: Michigan’lı Müslümanlar Trump dedi

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ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerinin kaderinin belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak 7 eyaletten biri olan ve büyük bir Müslüman seçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Michigan’da Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, cumartesi akşamı sahneye imamlarla çıktı. Demokrat rakibi Kamala Harris ile eyalette kıyasıya bir yarışta olan Trump’ın bu hamlesinin büyük bir stratejik başarı olduğu konuşuluyor.

‘SAVAŞLARI BİTİRECEK’

Trump, bölgedeki Müslüman toplulukların temsilcileriyle sahneye çıkarken, İmam Bilal Alzuhairi mitingde eski Başkan’a destek konuşması yaptı. “Biz Müslümanlar olarak Başkan Trump’ın arkasındayız çünkü o savaş değil barış vaat ediyor” diyen İmam Alzuhairi, Trump’ın Ortadoğu’daki ve Ukrayna’daki savaşları bitireceğini savunarak, “Akan kanın durması gerekiyor ve bence bu adam bunu başarabilir” dedi.

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Michigan’da Müslümanların yönettiği Dearborn Heights belediyesinin başkanı Bill Bazzi de “Şu anda (Ortadoğu’da) gördüğümüz yıkımı hiç görmemiştim. Başkan Trump göreve geldiğinde savaşları durduracağız” diye konuştu.

Trump ile birlikte mitingde kürsüye gelen Michigan bölgesi Müslüman topluluk temsilcileri eski Başkan’a desteklerini açıkladı.

KAMALA YUHALANDI

Aynı anlarda Harris de Michigan’da miting düzenliyordu. Konuşması sırasında İsrail ve Gazze politikaları yüzünden tepkili seçmenler tarafından sözü kesilen, yuhalanan ve kendisine hakaret edilen Harris, zor anlar yaşadı. Demokrat aday protestolara cevap olarak ise, “Gazze’deki savaşı bitirmeliyiz ama şu an 2024 seçimi hakkında konuşuyorum” dedi.

ÇOK MU FİLİSTİN YANLISI

Başkanlığı döneminde Irak, Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen gibi ülkelerden Müslümanların ABD’ye seyahat etmesini yasaklayan, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden, Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıyan ve Filistinlileri yok sayarak İsrail ve bazı Arap devletleri arasında normalleşme öngören Abraham Anlaşmaları’na liderlik eden Trump, Gazze konusunda ise Harris ve ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e yeteri kadar destek vermediğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “terörle savaşını” sonuna kadar destekleyeceğini aylardır söylüyor. Michigan’da Müslümanların bunlara rağmen Trump’a destek açıklamasının arkasında ise Demokratların Müslümanlara yönelik “vurdumduymaz” olarak eleştirilen politikası var.

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MÜSLÜMANLARA ULAŞMADILAR

Müslümanların her seçimde ekseriyetle Demokrat Parti’ye oy vermesine rağmen 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in bir dediğini iki etmeyen Demokratlar, Müslümanların çağrılarına ise kulak tıkadı. Ağustos ayındaki Demokrat Parti Kongresi’nde hiçbir Müslüman konuşturulmazken, Harris de hiçbir mitinginde kürsüyü bir Müslümanla paylaşmadı. Fırsattan istifade eden Trump ise Michigan eyaletinde avantajı elde etti.

MICHIGAN BIÇAK SIRTI

Michigan’da ekim ayında yapılan tüm anketlerin ortalamasına göre Trump, Harris’ten yüzde 0.2 puan önde. 2016 yılında Demokrat aday Hillary Clinton, seçimlere bir hafta kala Trump’tan 7 puan öndeydi. O seçimlerde Clinton Michigan’da Trump’a kaybetmişti. Özellikle Müslümanların Trump’a desteğinden sonra Michigan’da ibrenin biraz daha Trump’a kayması bekleniyor.

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YORUCU VE MALİYETLİ ABD SEÇİMLERİ

İngiltere’de bu yılki seçimlerde tüm partiler 97 milyon dolar bağış toplarken, Trump’a desteğini açıklayan Elon Musk tek başına 75 milyon dolardan fazla bağış yaptı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD seçimleri, adayların politik mesajlarının yanı sıra devasa maliyetiyle de tartışmalara neden oluyor. WSJ’nin haberine göre Avrupa demokrasileriyle kıyaslandığında ABD seçimleri oldukça pahalı ve uzun bir süreç. Bu yılki seçimler için şu ana kadar tüm seçim bölgelerinde senato yarışı dahil 15.9 milyar dolar harcandı. Başkanlık adayları ise toplam 1.8 milyar dolar bağış topladı. İngiltere’de bu yıl yapılan seçimlerde harcanan para ise yaklaşık 97 milyon dolar. ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew’ün yaptığı bir ankete göre seçmenlerin yüzde 72’si kampanya harcamalarına sınırlama getirilmesini istiyor. Seçmenlerin şikayetçi olduğu bir diğer konu ise seçim yarışının uzunluğu. Avrupa’daki birçok ülkede seçim kampanyaları yaklaşık 3 ay sürerken, ABD’de başkanlık yarışı neredeyse iki yıl sürüyor.