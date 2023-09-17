Kritik BM zirvesi öncesi çarpıcı analiz... İngiliz gazete Türkiye'nin planını yazdı

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Dünya, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için geri sayıma geçti.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13'üncü kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.

Kritik zirveden kısa süre önce İngiliz Financial Times gazetesinden dikkat çeken bir haber geldi.

'Türkiye, G20'nin Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatifi için bastırıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz gazete Türkiye'nin planını yazdı.

Haberde 'Türkiye, bu ayki G20 zirvesinde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatif konusunda yoğun müzakereler içinde' ifadesine yer verildi.

Hindistan-Ortadoğu planı kapsamında Hindistan’dan gönderilen ürünler eskiden olduğu gibi Bağdat ve Türkiye üzerinden değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa pazarlarına gönderilecek.

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Bu koridorun oluşturulmasını destekleyen ABD ve AB’nin Çin’in bölgedeki etkisini azaltmak istediği sıkça dile getiriliyor.

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Adam Samson imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu plandan memnun olmadığının altı çizildi.

İngiliz gazete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle yoğun müzakereler içinde olduğunu yazdı.

Haberde alternatif bir hat oluşturmak için görüşmelerin devam ettiğini belirtildi. İngiliz gazete Erdoğan'ın G20 zirvesi sonrası yaptığı açıklamaya da dikkat çekti.

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'TÜRKİYE'SİZ BİR KORİDOR OLMAZ'

G-20 Liderler Zirvesi’nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan, Hindistan’daki G20 zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin konu ile ilgili sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı;

'Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda.'