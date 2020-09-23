Kritik AB zirvesine korona rötarı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yakın korumalarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine zirveyi erteleme kararı aldı. Önceden belirlenen tarihe iki gün kala ertelenen zirvenin yapılacağı yeni tarih 1-2 Ekim olarak belirlendi.

Erteleme kararını Michel’in sözcüsü Barend Leyts duyurdu. Leyts, korona testi pozitif çıkan güvenlik görevlisiyle Michel’in geçen hafta başında yakın temas kurduğunu açıkladı. Belçika kuralları gereği Michel’in dünden itibaren kendisini karantinaya aldığı da Leyts’in verdiği bilgiler arasında yer aldı. Michel’in düzenli olarak testten geçtiğini ifade eden Leyts, önceki gün yapılan testin negatif çıktığını belirtti.