Kritik AB zirvesi öncesi önemli görüşme

Avrupa Birliği’nin, Türkiye ile ilişkilerin geniş yer tutacağı 25-26 Mart’taki kritik zirvesi öncesinde bugün önemli bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen video konferans yöntemiyle görüşecekler. Üçlü video konferans, AB zirvesine bir haftadan az kala ilişkilere ilişkin detaylı bir durum değerlendirilmesi yapılmasına ve tarafların karşılıklı beklentilerinin bir kez daha ele alınmasına platform oluşturacak olması nedeniyle önem taşıyor.

TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ

İlişkilerde pozitif gündemin hayata geçirilmesini isteyen Türkiye, AB’nin göç bağlantılı olanlar dışındaki unsurlarını ihmal ettiği, mülteci odaklı 18 Mart mutabakatının yenilenmesini talep ediyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yüksek seviyeli diyaloğa dönülmesi ve mülteciler konusunda yük paylaşımını öncelikli konular arasında gören Türkiye, olası bir yeni anlaşmanın 18 Mart mutabakatının gerisine düşmesini kabul etmeyeceğini Brüksel’e iletti.

YAPTIRIM SÖYLEMİNDEN VAZGEÇTİLER

Reuters haber ajansı diplomatlara dayandırdığı haberinde Akdeniz’de sondaj çalışmaları odaklı yaptırım listesinin genişletilmesinin askıya alındığını ve bunda ABD yönetiminin telkinin de etkili olduğunu duyurdu. Listenin genişletilmesi teknik ve teorik olarak masada olmayı sürdürse de konjonktür gereği belli bir süredir fiilen askıda. Bu tablonun oluşmasında Türkiye’nin diplomatik alandaki son adımları ve Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşmesi etkili oldu. Benzer bir durum 2020’de gündemde olan ‘Türkiye’ye ekonomik yaptırım’ söylemi için de geçerli. Gelinen aşamada bu söylem tamamen terk edilmiş durumda. Pazartesi AB dışişleri bakanlarının görüşeceği Türkiye konusu, zirvede, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırlayacağı, ilişkilerin tüm boyutlarına değinilecek kapsamlı rapor temelinde tartışılacak.

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