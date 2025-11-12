Kripto cüzdan vahşeti... Cesetleri çölde bulundu

Haberin Devamı

Rus kripto para milyoneri Roman Novak ve eşi Anna Novak, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kaçırıldıktan sonra vahşice öldürüldü. Rusya polisinin açıklamasına göre çift, bir ay önce Dubai’nin dağlık bölgesi Hatta’ya doğru yola çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Roman Novak, son kez görüldükleri gün telefonundan arkadaşlarına “Umman sınırındaki dağlarda mahsur kaldım, acilen 152 bin sterline ihtiyacım var” mesajı gönderdi. Kısa süre sonra çiftle tüm iletişim kesildi.

ÖLDÜRÜP PARÇALADILAR

BAE polisi olayla ilgili yürüttüğü incelemede kiralık araçta Anna Novak’a ait kan izlerine ve olay yerine yakın bir bölgede saklanmış bıçaklara ulaştı. Çiftin parçalanmış cesetleri daha sonra çöl bölgesinde gömülü halde bulundu. Olayla bağlantılı olarak Rusya’da üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Novak çiftine “yatırımcı” gibi davranarak onları kandırdığı, kripto cüzdanlarının şifrelerini almaya çalıştıkları, ancak cüzdanda para kalmadığını öğrenince çifti öldürüp parçaladıkları öne sürülüyor.

GEÇMİŞİ KARANLIK

Çift, Dubai’deki lüks yaşamlarını sosyal medyada sık sık sergiliyordu. Kısa süre önce çok pahalı bir spor otomobil satın alan Novak, yatırımcılardan 38 milyon sterlinden fazla para çaldığı iddiasıyla soruşturma altındaydı. Novak’ın geçmişte zimmete para geçirme suçundan hapis cezası aldığı belirtildi.