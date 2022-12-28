Kremlin’e nokta vuruşu iddiası

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Dünya yeni yıla devam eden Ukrayna savaşıyla girmeye hazırlanırken, Rusya ile Batı arasındaki restleşmede zirve yapacak gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nokta vuruşuyla fiziki olarak ortadan kaldırma planları yaptığı iddiasıyla sahneye çıktı.

‘KULAĞIMIZA GELDİ’

Dün sabah Rusya’nın resmi TASS haber ajansına geniş ve detaylı demeç veren Lavrov, Batı’yla Rusya arasındaki uçurumun giderek derinleştiği vurgusu yaparak, “Düşmanlıkta en ileri noktaya giden ABD oldu. ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) isimleri ifşa edilmeyen birtakım yetkililer çılgın planlar yapmaya başlamış. Kremlin Sarayı’na nokta vuruşuyla Devlet Başkanı Vladimir Putin’i fiziki olarak ortadan kaldırmayı düşünmeye başlamışlar. Kulağımıza gelen bu iddialar doğruysa, bu tür çılgınlığı planlayanların atacakları adımın nasıl sonuçlar doğuracağını çok iyi düşünmesi gerek” dedi.

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Sergey Lavrov

NÜKLEER SİLAHLAR

Ukrayna savaşını sona erdirmek için Batı’da son günlerde Rusya lideri Putin’in ortadan kaldırılmasıyla ilgili hiçbir açıklama yapılmamasına rağmen Lavrov’un bu sözleri ‘bomba’ etkisi yarattı. Batı’da son olarak geçtiğimiz eylül ayında Rusya’nın Ukrayna savaşında nükleer silahları devreye sokabileceği polemiği kızıştığında Amerikan Newsweek dergisi benzer içerikli makaleyle ortaya çıkmıştı. Yazıda Putin’in nükleer düğmeye basması durumunda ABD’nin Rusya’ya nükleer yanıt vermek yerine ‘nükleer savaş tetikçisini’ bulunduğu yerde ortadan kaldırmak için klasik mühimmatla nokta vuruş planlaması yaptığını ortaya atmıştı. Sergey Lavrov’un üç ay önce basında çıkan iddialara dayanarak resmi ağızdan ‘Putin’in imhası’ konusunu gündeme getirmesi siyasi gözlemciler tarafından Moskova yönetimi zirvesinde ciddi hareketliliğin yaşandığının işareti olarak algılandı.

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Vladimir Putin

BATI İLE KAFA BULDU

Rusya’da birkaç yıl öncesine kadar Vladimir Putin’den sonra ülkede ikinci adam rolünü oynayan eski Devlet Başkanı, eski Başbakan ve günümüzde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna savaşıyla yeni radikal milliyetçi rolünü benimseyerek 2023 yılı için “Batı çökecek” kehanetiyle gündem oldu. Rusya devlet hiyerarşisinde küçük de olsa resmi görevi olmasına rağmen sosyal medya hesabından popülist söylemlerle ortaya çıkan Medvedev, “Yeni yıl yaklaşırken herkes birtakım tahminler yapıyor. Ben de önümüzdeki yıl nelerin yaşanacağını 10 maddeyle sıralayayım” dedikten sonra 2023 yılı için 10 maddelik kehanetini sıraladı:

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Dmitriy Medvedev

‘ABD’DE İÇ SAVAŞ’

1- “Dünya piyasalarında petrolün varil fiyatı 150 dolar, doğalgazın 1000 metre küpü ise 5000 dolar olacak.

2- Geçtiğimiz yıllarda AB’den çıkmak için büyük çabalar harcayan İngiltere önümüzdeki yıl Avrupa Birliğine yeniden katılmak isteyecek.

3- İngiltere’nin AB’ye yeniden katılmasından kısa bir süre sonra Avrupa Birliği iç anlaşmazlıklar nedeniyle dağılacak.

4- Ukrayna gelişmeleri gölgesinde Macaristan ile Polonya da savaşa dahil olarak Ukrayna’nın bir bölümünü ilhak edecek.

5- AB’nin dağılmasından sonra Almanya; Polonya, Baltık cumhuriyetlerini, Çekya, Slovenya, Romanya ve Ukrayna’dan geriye kalan Kiev beyliğiyle 4. Alman imparatorluğunu kuracak.

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6- Almanya’nın 4. imparatorluğu kurmasından sonra Fransa ile aralarında yeni büyük savaş patlak verecek.

7- Avrupa’da büyük bölünmenin ardından sınırlar yeniden çizilecek. Polonya da şimdiki haliyle kalmayacak.

8- İngiltere’de büyük çalkantılar baş gösterecek. Kuzey İrlanda Britanya’dan ayrılarak İrlanda cumhuriyetine katılacak.

9- ABD’de iç savaş patlak verecek. Merkez Washington yönetimine baş kaldıracak Kaliforniya ile Teksas eyaletleri bağımsızlık ilan edecek. 2024 yılında ABD’den geriye kalan topraklarda başkanlık seçimini Elon Musk kazanacak. Teksas-Meksika federasyonu kuracak.

10- ABD, dünyanın finans merkezi olmaktan çıkacak. Tüm ticari platformlarla borsalar Avrupa ve Asya kıtasına kayacak.”

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MUSK’TAN YANIT

* Rusya’da Dmitriy Medvedev’in kaleme aldığı 2023 kehanetini ilk okuyan ünlü isimlerden biri iş adamı Elon Musk oldu. Yeni sahibi olduğu Twitter üzerinden Medvedev’e kısa cevap yazan Musk, “İlginç maddeler sıralamışsınız. 2023 sonunda bunları bir kez daha ele alarak değerlendirelim” demesi dikkat çekti.

Elon Musk