Kremlin’den Zelenski karşıtı yeni siyasi atak

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Geçtiğimiz eylül ayında Türkiye’nin arabuluculuğunda Ankara’da 250 Ukrayna askerine karşılık takas edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı olan eski Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk Moskova’dan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski karşıtı siyasi hareket başlattığını ilan etti.

‘DİĞER UKRAYNA’ HAREKETİ

Ukrayna devletinin yeniden yaratılması gerektiğini iddia eden Medvedçuk, “Kiev rejimi başındaki Zelenski’nin dünyaya empoze ettiği gibi Rusya’ya karşı tek vücut Ukrayna halkı yok. Zelenski’nin siyasi çizgisine karşı çıkan milyonlarca Ukraynalı var. Mevcut rejim muhalifi tüm güçleri ‘Diğer Ukrayna’ bayrağı altında birleşmeye davet ediyorum” çıkışını yaptı. 2014’ten sonra Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı “Hayat İçin” siyasi hareketinin liderliğini yapan Medvedçuk, Mayıs 2021’de vatana ihanet suçu şüphesiyle ev hapsine alınmıştı. Savaşın başladığı Şubat 2022’de evinden kaçan Medvedçuk, geçen nisanda yakalandıktan sonra Ankara’da Rus tarafına teslim edilmişti.