Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kremlin’den Zelenski karşıtı yeni siyasi atak

Güncelleme Tarihi:

#Moskova#Ukrayna#Putin
Kremlin’den Zelenski karşıtı yeni siyasi atak
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

Moskova, Ukrayna’da yeni bir siyasi platform oluşturma adımları atmaya başladı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz eylül ayında Türkiye’nin arabuluculuğunda Ankara’da 250 Ukrayna askerine karşılık takas edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı olan eski Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk Moskova’dan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski karşıtı siyasi hareket başlattığını ilan etti.

‘DİĞER UKRAYNA’ HAREKETİ

Ukrayna devletinin yeniden yaratılması gerektiğini iddia eden Medvedçuk, “Kiev rejimi başındaki Zelenski’nin dünyaya empoze ettiği gibi Rusya’ya karşı tek vücut Ukrayna halkı yok. Zelenski’nin siyasi çizgisine karşı çıkan milyonlarca Ukraynalı var. Mevcut rejim muhalifi tüm güçleri ‘Diğer Ukrayna’ bayrağı altında birleşmeye davet ediyorum” çıkışını yaptı. 2014’ten sonra Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı “Hayat İçin” siyasi hareketinin liderliğini yapan Medvedçuk, Mayıs 2021’de vatana ihanet suçu şüphesiyle ev hapsine alınmıştı. Savaşın başladığı Şubat 2022’de evinden kaçan Medvedçuk, geçen nisanda yakalandıktan sonra Ankara’da Rus tarafına teslim edilmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Moskova#Ukrayna#Putin

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi
80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta