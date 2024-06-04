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Kremlin'den Ukrayna konferansı açıklaması: Tamamen saçma ve içi boş bir faaliyet

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#UKRAYNA#RUSYA#Peskov
Kremlinden Ukrayna konferansı açıklaması: Tamamen saçma ve içi boş bir faaliyet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 17:19

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansıyla ilgili konuştu ve bunun boş bir çaba olduğunu belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansının Rusya olmadan zaman kaybı olduğunu belirterek, "Bu tamamen saçma bir faaliyet, boş bir eğlence" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15-16 Haziran’da İsviçre’de gerçekleştirilmesi planlanan Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna Barış Konferansı'nı değerlendirdi. düzenliyor.

Peskov birçok ülkenin konferansa katılmayı reddettiğini belirterek, "Bu tamamen saçma bir faaliyet, içi boş bir eğlence. Ukrayna'yı Rusya'nın katılımı olmadan tartışmak, saçma ve bunun sonuç odaklı olmadığı da açıktır. Bu nedenle birçok ülke zaman kaybetmek istemiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BRICS'E İLGİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'nee alternatif olarak BRICS'e dahil olabileceğine dair ifadelerini de değerlendiren Peskov, "Türkiye gibi önemli ortaklar da dahil komşularımızın BRICS'e yönelik artan ilgisini elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Kuşkusuz bu ilgi Rusya'nın dönem başkanlığında yapılacak ve aktif bir şekilde hazırlandığımız BRICS zirvesinin gündeminde yer alacak" dedi.

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#UKRAYNA#RUSYA#Peskov

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