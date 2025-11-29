Kremlin’den Ukrayna barışında ilk kez taviz sinyali

Haberin Devamı

UKRAYNA savaşını sona erdirmek amacıyla ABD tarafından geçen hafta ortaya atılan ve Ukrayna ile Avrupa’nın talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenen barış planına yönelik Rusya’dan ilk kez yumuşak sinyaller geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, planın son halinin müzakereler için temel teşkil edebileceğini açıklarken, Rusya lideri Vladimir Putin de gelecek hafta ABD’li yetkililerle yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelebileceğini söyledi.

‘BU PLAN TEMEL OLABİLİR’

Kamuoyuna yansıyan ilk hali Rusya’nın şartlarını kabul ettiği eleştirilerine neden olan 28 maddelik plan, geçen hafta sonu Cenevre’de ABD, Ukrayna ve Avrupalı yetkililerin katılımıyla revize edilmişti. Ortaya çıkan yeni planla ilgili ilk kez önceki gün Kırgızistan’da konuşan Putin, Volodimir Zelenski yönetiminin Ukrayna’nın meşru hükümeti olmadığını savunarak “hiçbir anlaşmaya imza atmayız” demiş ve taleplerinin masada kabul edilmemesi halinde “askeri yollarla hedeflerine ulaşacaklarını” söylemişti.

Ancak dün hem Kremlin hem de Putin’den gelen açıklamalar uzlaşma yolunda taviz sinyalleri verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, planın yeni halinin ellerine ulaştığını belirterek, “Dört ana başlığa ayrılan planın şimdiki hali, barışa gidecek müzakerelerin temelini oluşturabilir. Önümüzdeki hafta Moskova’yı ziyaret edecek ABD heyetiyle detayları görüşmeye hazırız” dedi. Peskov, Rus liderin önceki gün yaptığı açıklamalara ithafen de şunları söyledi:

BUDAPEŞTE’Yİ İŞARET ETTİ

“Başkan Putin, mevcut Ukrayna yönetimini haklı olarak görev süresi bitmiş sayıyor. Ancak savaşın sona ermesini sağlayacaksa, diğer uluslararası katılımcıların garantisi altında anlaşmaya varılabilir. Bu ülkelerin ABD gibi ayrı ayrı katılımcılar mı olacağı yoksa anlaşmanın Birleşmiş Milletler çatısı altında mı yürütüleceği önümüzdeki hafta Moskova’daki müzakerelerde belirlenecek.” Putin de dün Macaristan Başbakanı Victor Orban ile yaptığı görüşmede, uzlaşma zeminine olumlu yaklaştığını ima etti. Putin, Moskova’da ABD’li yetkililerle yapılacak görüşmelerin olumlu geçmesi halinde anlaşmayı tamamlayacak ABD-Rusya liderler zirvesini Budapeşte’de yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Macaristan lideri Viktor Orban’ı Kremlin’de kabul etti.

‘TOPRAK VERMEYİZ’

Revize edilen Ukrayna barış planının ilk halinden en kritik farkları, Rusya’nın Ukrayna’dan toprak talepleri ile Kiev’in NATO üyeliği konusundaki maddelerdi. İlk halinde Donetsk, Lugansk ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinden kesin olarak vazgeçmesini öngören maddeler, söz konusun bölgelerin işgal altındaki topraklar olarak kabul edileceği ve Kiev’in NATO’ya kabulünün İttifak’ın iradesine bağlı olacağı şeklinde değiştirilmişti. Ukrayna’dan gelen açıklamalar Kiev’in toprak talepleri konusunda geri adım atmayacağına işaret ediyor. Zelenski’nin Başdanışmanı Andriy Yermak da istifasından önce, Amerikan The Atlantic’e verdiği röportajda, “Ukrayna topraklarının bir karışını dahi Rusya’ya veremeyiz. Bunu ne Zelenski ne de başka bir yönetici yapabilir. Ayrıca Ukrayna’yı şimdiki anayasasıyla tanıyan tüm dünya ülkeleri, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzü kabul ediyor. Rusya ile barış müzakereleri, toprakların el değiştirmesi değil, işgal hattının belirlenmesi konusunu kapsayabilir” dedi.

WASHINGTON KADROSU DEĞİŞTİ

Hafta sonu Washington’da barış planı bağlamında yapılacak ABD-Ukrayna istişare görüşmeleri kadrosu değişti. Görevinden alınan Andriy Yermak yerine Ukrayna lideri Zelenski Washington’a temsilciler heyeti gönderiyor. Heyette Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov, Dışişleri ve istihbarat servisi yetkilileri yer alacak.