Kremlin'den Türkiye açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkenin deniz güvenliği stratejisine ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararlarına yönelik imzaladığı kararnameyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy’in onay verdiği bu stratejinin ana görevlerinden birinin NATO kuvvetlerinin Karadeniz'de daimi varlığını sağlamak olduğunu belirten Peskov, “Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz sularında kalma durumu Montrö Sözleşmesi ile oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye bu durumda bölgede idareci konumundadır ve yükümlülüklerini oldukça açık ve net bir şekilde yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK"



Karadeniz’de NATO gemilerinin yoğunlaştığına dikkat çeken Peskov, “Elbette NATO gemilerinin yoğun varlığından bahsederken NATO’ya üye olan kıyı devletleri Bulgaristan ve Romanya'yı da dikkate alıyoruz. NATO devletlerinin Ukrayna çevresindeki çatışmaya daha doğrudan müdahil olduğu düşünüldüğünde mevcut durum Rusya için ek bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır” şeklinde konuştu.