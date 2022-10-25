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Kremlin'den flaş 'Türkiye' açıklaması

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#Kremlin#Peskov#Türkiye
Kremlinden flaş Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:23

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Türkiye’nin doğalgaz konusundaki temaslarının hem en üst düzeyde hem de çalışma düzeyinde aktif olarak sürdürüldüğünü belirtti.

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Gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturmak için ayrıntılar üzerinde çalışıldığını vurgularken, projedeki en önemli konunun doğalgaz arzı ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Türk tarafıyla temasların sürdüğünü aktaran Kremlin Sözcüsü, 'Hem gaz dağıtım merkezi hem de gaz arzıyla ilgili konular, üst düzey ve çalışma düzeyindeki temaslarımız gündemi oluşturuyor' diye konuştu.

İki devlet başkanının Astana’daki son görüşmesinde her iki ülkenin de Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ilgisinin olduğunun anlaşıldığını ifade eden Peskov, Bu noktada doğalgaz satışının çok önemli olduğunu, bu kısmın netleşmesiyle de Türkiye'deki merkezin ana hatlarının netleşeceğini belirtti.

Bugün açıklamalarda bulunan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Rusya'nın teklifi sonrası gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz" demişti.


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#Kremlin#Peskov#Türkiye

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