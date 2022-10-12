Kremlin'den 'Türkiye' açıklaması

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Yarın Astana'da gerçekleşecek Erdoğan Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye Ukrayna konusunda arabuluculuk teklifinde bulunabilir" ifadesi yer aldı.

Kremlin danışmanı Yuri Ushakov gazetecilere verdiği demeçte Türkiye'nin Ukrayna sorununun çözümü için başka girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu belirtti ve "Erdoğan muhtemelen resmi olarak bir şeyler önerecek. Herhangi bir görüşme olursa, bu büyük ihtimalle Ankara ya da İstanbul'da olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın iki tarafındaki liderleri bir araya getirecek barış müzakerelerine İstanbul'un ev sahipliği yapabileceğini belirtmişti.