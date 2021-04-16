MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKremlin'den 'Türkiye' açıklaması
GeriDünya Kremlin'den 'Türkiye' açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Kremlin'den 'Türkiye' açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kremlin'den 'Türkiye' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, son dönemlerde Rusya ile Türkiye ilişkilerinde bir soğukluk olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların sınırlandırılmasının iki ülke ilişkilerine etkisine yönelik sorularını cevaplandırdı.

Son dönemde iki ülke arasında ilişkilerin kötüye gittiği iddialarını reddeden Peskov, "Türkiye ile ilişkiler gelişiyor. Turizm yasağı ile ilgili durumun ikili ilişkilerle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen Türkiye’deki salgın ve kötüleşen epidemiyolojik durumla bağlantılıdır." ifadesini kullandı.

ABD Rusya yaptırımlarını açıkladı Rusyanın yanıtı sert oldu
ABD 'Rusya yaptırımları'nı açıkladı! Rusya'nın yanıtı sert oldu

Türk yetkililerinin Rusya'nın kararı konusunda anlayış gösterdiğini belirten Peskov, "Elbette, Türk ortaklarımız kendi vatandaşlarımız için endişelerimizi anlayabiliyor. Aslında ortaklık da budur." dedi.

Ayrıca Peskov, bu kararın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde "soğukluk" anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya da "Elbette hayır." şeklinde cevap verdi.

Karadeniz’de yumuşama sinyali: ABD gemilerinin geçişi iptal
Karadeniz’de yumuşama sinyali: ABD gemilerinin geçişi iptal

Türkiye'nin komşu ülkelerle kurduğu ilişkinin egemenlik hakları dahilinde olduğunu hatırlatan Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmelerin iki ülkenin arasındaki ikili ilişkilerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi