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Kremlin’den Trump’ın ültimatomuna ret

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#Trump#Rusya#Ukrayna Savaşı
Kremlin’den Trump’ın ültimatomuna ret
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşını bitirmek istemeyen taraf olarak Rusya’yı işaret ederek Vladimir Putin’e tanıdığı 50 günlük ültimatom süresini 12 güne düşürmesine Kremlin’den ret açıklaması geldi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünkü basın toplantısında “Trump’ın açıklamalarını kayda aldık. Rusya, Ukrayna savaşının bizim çıkarlarımız gözetilerek barışçıl yoldan sona ermesini elbette tercih ediyor. Ancak askeri harekât devam ediyor. Bu durum Rusya’nın Ukrayna’da belirlediği hedeflere ulaşıncaya kadar devam edecek. Özetlemem gerekirse davamızda haklıyız. Düşman yenik düşecek. Zafer bizim olacak” dedi.

‘NORMALLEŞME İSTİYORUZ

Rusya Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında bir zirve görüşmesi planlanmadığını da sözlerine ekleyen Peskov, Washington ile ilişkiler hakkında “Biz elbette ABD ile ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz. Şubat ayında Washington ile Moskova arasında başlatılan normalleşme günümüzde epey yavaşladı. Karşılıklı olumlu adımlar atılması gerekiyor” dedi.

 

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#Trump#Rusya#Ukrayna Savaşı

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