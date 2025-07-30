Kremlin’den Trump’ın ültimatomuna ret

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünkü basın toplantısında “Trump’ın açıklamalarını kayda aldık. Rusya, Ukrayna savaşının bizim çıkarlarımız gözetilerek barışçıl yoldan sona ermesini elbette tercih ediyor. Ancak askeri harekât devam ediyor. Bu durum Rusya’nın Ukrayna’da belirlediği hedeflere ulaşıncaya kadar devam edecek. Özetlemem gerekirse davamızda haklıyız. Düşman yenik düşecek. Zafer bizim olacak” dedi.

‘NORMALLEŞME İSTİYORUZ

Rusya Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında bir zirve görüşmesi planlanmadığını da sözlerine ekleyen Peskov, Washington ile ilişkiler hakkında “Biz elbette ABD ile ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz. Şubat ayında Washington ile Moskova arasında başlatılan normalleşme günümüzde epey yavaşladı. Karşılıklı olumlu adımlar atılması gerekiyor” dedi.