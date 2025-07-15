Kremlin'den ABD Başkanı'na sert yanıt! 'Savaşa devam sinyali': 'Trump Zelenski'den Moskova'yı vurmasını istedi' iddiası

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Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik son açıklamalarına ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD, NATO ve Brüksel’de Ukrayna’ya ilave silah sevkiyatına yönelik alınan kararları eleştiren Peskov, "Bu alınan kararların, Ukrayna tarafından barış işareti yerine "savaşın devam edilmesine yönelik bir sinyal" olarak algılandığından şüphe yoktur" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, "gerek görmesi" halinde Trump’a yanıt vereceğine işaret eden Peskov, "Trump’ın açıklamaları çok ciddi. İçerisinde şahsen Putin'e yönelik ifadeler bulunuyor. Washington'da söylenenleri analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

'BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Trump’ın, Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Ryabkov, Ukrayna konusunda diplomatik yolu tercih ettiklerini belirterek, "Her şeyden evvel, özellikle ültimatomlar dahil olmak üzere, taleplerde bulunmaya yönelik herhangi bir girişimin bizim için kabul edilemez olduğuna dikkati çekiyoruz" dedi.

Ukrayna konusunda siyasi ve diplomatik çalışmalara odaklanılması gerektiğine işaret eden Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere etmeye hazır olduğumuzu ve bizim diplomatik yolu tercih ettiğimizi defalarca söyledi" ifadesini kullandı.

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın yaklaşımını daha ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Her şeyden evvel, özellikle ültimatomlar dahil olmak üzere, taleplerde bulunmaya yönelik herhangi bir girişimin bizim için kabul edilemez olduğuna dikkati çekiyoruz" dedi.

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Kremlin ve Beyaz Saray arasında tansiyon yükselirken, Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk bölgesinde iki yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi. Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri gruplarına bağlı birliklerin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovka ve Voskresenka yerleşim birimlerini kurtardığı" bilgisi paylaşıldı.

TRUMP'TAN ZELENSKİ'YE MOSKOVA'YI VURMA TEKLİFİ

ABD merkezli Financial Times (FT), Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. FT'nin iddiasına göre Trump, görüşmede Zelenski'ye Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu.

ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alıp alamayacağını soran Trump'ın, Zelenski'yi hava saldırılarını artırmaya teşvik ettiği iddia edildi.

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Trump'ın Moskova'nın yanı sıra St. Petersburg'un hedef alınmasını da gündeme getirdiği belirtilen görüşmede, Zelesnki'nin ABD Başkanı'na "Kesinlikle. Silahları bize verirseniz yapabiliriz" yanıtı verdiği kaydedildi.

Haberde, görüşmeye ilişkin bilgi veren ismi açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarının, Trump'ın bu stratejiyle Rusya'yı barış müzakerelerine zorlamayı amaçladığı aktarıldı. Beyaz Saray ve Ukrayna kaynakları, habere ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

RUSYA ÜÇÜNCÜ TUR MÜZAKERELERE HAZIR

Öte yandan Peskov, Rusya’nın, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ve Ukrayna’dan takvim konusunda teklif beklediklerinin altını çizdi.

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ABD basınında çıkan, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile "Moskova ve St. Petersburg’a olası saldırıları" ele aldığına yönelik haberleri değerlendiren Peskov, "Bu tür söylemler ortaya yeni çıkmadı" dedi.

Trump, dün, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.