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Kremlin’den telefon diplomasisine yanıt: Zelenski ararsa Putin açar

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#Kremlin-Ukrayna Görüşmeleri#Putin-Zelenskiy İletişimi#Moskova Diplomasi
Kremlin’den telefon diplomasisine yanıt: Zelenski ararsa Putin açar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 21:55

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin araması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonu açacağını belirterek, "Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." dedi.

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Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var. Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor. Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenski ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

 

 

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#Kremlin-Ukrayna Görüşmeleri#Putin-Zelenskiy İletişimi#Moskova Diplomasi

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