Kremlin'den takas açıklaması

Haberin Devamı

Peskov, gazetecilere Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının yönetiminde Rusya ile Batı arasındaki takas operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus istihbaratı FSB ile Amerikan istihbaratı CIA arasında çalışma yürütüldüğünü belirten Peskov, "Bu çalışma, elbette çok zorlu müzakereleri, çok karmaşık anlaşma zincirlerinin oluşturulmasını, çok sayıda ülkenin katılımını gerektiriyordu." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalıları iyi niyet göstergesi olarak teslim etmediğini, kendi vatandaşlarının verilmesi karşılığında serbest bıraktığını söyledi.

Takasın Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşması imzalamak için taviz vermeye hazır olduğunun işareti olup olmadığı sorusunu cevaplayan Peskov, bunların tamamen farklı durumlar olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Sözcü Peskov, "Ukrayna'dan ve daha karmaşık uluslararası sorunlardan bahsedersek bu, tamamen farklı bir konu. Tamamen farklı ilkeler var." dedi.

Putin'in Rusya'ya teslim edilen vatandaşları kırmızı halı ve tören kıtasıyla karşılamasına ilişkin de yorum yapan Peskov, "Bu, çok önemli. Bu, ülkelerine hizmet eden ve çok zorlu eziyetlerden sonra birçok kişinin sıkı çalışması sayesinde ana vatanlarına dönme fırsatını yakalayan insanlara bir övgüdür." ifadelerini kullandı.

Peskov, yurt dışında tutuklu kalan Rusların serbest bırakılmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

ÇOCUKLAR RUS OLDUKLARINI UÇAKTA ÖĞRENDİ

Takasa dahil olan iki Rus istihbarat görevlisinin çocukları hakkında detay paylaşan Peskov, bu iki çocuğun kendilerinin Rus olduğunu uçağın Ankara'dan havalanmasından sonra öğrendiklerini dile getirdi.

Peskov, "Çocuklar, uçaktan indiğinde Rusça bilmedikleri için Putin, onları İspanyolca selamladı ve 'Buenas noches' (İyi geceler) dedi. Onlar, dün ebeveynlerine kendilerini karşılayacak olanın kim olduğunu sordular, Putin'in kim olduğunu bile bilmiyorlardı. Ajanlar böyle çalışıyor, işleri uğruna ve işlerine bağlılık uğruna bu tür fedakarlıklar yapıyorlar." diye konuştu