Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, Rusya'nın 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasının uzatılması için henüz herhangi bir taahhütte bulunmadığı ancak Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili endişeleri gidermeye yönelik ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gerekli görülmesi halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşebileceklerini de belirtti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında "Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda oldukça yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz, esas olarak anlaşmanın Rus ürünlerinin dünya pazarına ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması kısmından bahsediyoruz. Oldukça yapıcı temaslar var. Sonuç için kalan günleri bekleyelim" ifadelerini kullandı.