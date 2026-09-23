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Kremlin’den tahıl açıklaması Türkiye’nin planı masada

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#Rusya-Türkiye İlişkileri#Karadeniz Güvenliği#Gıda Ticaretinin Geleceği
Kremlin’den tahıl açıklaması Türkiye’nin planı masada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00

Rusya, Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla hazırladığı yeni öneri paketi üzerindeki diplomatik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, deniz güvenliği ve gıda ticaretine ilişkin öneriler konusunda Ankara ile temasların devam ettiğini belirtti. Ankara’nın girişimiyle küresel gıda tedarikinin güvence altına alınması ve Karadeniz’de ticari seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

Taslak plana göre Ukrayna tahılının taşınması için Romanya ve Bulgaristan kıyıları boyunca, Rus tahılı için ise Gürcistan ve Türkiye kıyıları boyunca güvenli deniz ulaşım hatları oluşturulması öngörülüyor. Plan kapsamında tahıl siloları, depolama terminalleri ve yükleme tesislerinin de askeri saldırılardan korunması amaçlanıyor. Öneride ayrıca gemilerin ve taşıdıkları yüklerin yalnızca sivil amaçlı olduğunun doğrulanması için kayıt ve denetim mekanizması kurulması planlanıyor. Türkiye’nin ise süreçte koordinatör ve arabulucu rolünü üstlenmesi öngörülüyor.

 

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#Rusya-Türkiye İlişkileri#Karadeniz Güvenliği#Gıda Ticaretinin Geleceği

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