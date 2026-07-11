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Kremlin’den S-400 açıklaması: ‘Türkiye ile görüşüyoruz’

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#Kremlin Açıklaması#S-400 Görüşmeleri#Savunma Sanayii
Kremlin’den S-400 açıklaması: ‘Türkiye ile görüşüyoruz’
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 07:00

TÜRKİYE’nin ABD ile savunma sanayisi işbirliği ve F-35 tedariki sürecinde engel teşkil eden S-400 hava savunma sistemleri konusunun Ankara ile Moskova arasında görüşüldüğü Kremlin Sarayı tarafından doğrulandı.

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Moskova’da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, “Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 bataryalarını Körfez’deki bir ülkeye verdiği doğru mu” sorusuna Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya açısından S-400 hava savunma sistemi son derece hassas konular arasında. Türk tarafıyla bu hususta temasımız oldu ve görüşmelerimiz devam edecek” yanıtını verdi.

Böylece Rus tarafı S-400 bataryalarının üçüncü ülkeye devri konusunda henüz net bir yanıt verilmediğini ima etmiş oldu. Türkiye ile Rusya arasında yapılan ve 2019 yılında S-400 bataryalarının Ankara’ya getirilmesiyle tamamlanan anlaşmaya göre Türk tarafı üretici ülke Rusya’nın onayı olmaksızın bu savunma silahlarını üçüncü ülkelere devredemiyor. Rusya tarafından Türkiye’ye gönderilen bataryaların önemli bir özelliği daha var. Avcı füze sisteminin beyni sayılan radarında Rusya’nın kendisi ve müttefikleri tarafından kullanılan “dost-düşman” tanımlaması yapan ünite bulunmuyor. Böylece Türkiye S-400 bataryalarını ABD’ye devretse dahi Rusya’nın hava savunma şifrelerini karşı tarafın elde etmesi mümkün değil.

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#Kremlin Açıklaması#S-400 Görüşmeleri#Savunma Sanayii

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