Kremlin, Putin-Trump görüşmesinin saatini duyurdu

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Kremlin, Putin-Trump görüşmesinin önemli olduğunu ve Ukrayna çatışmasını diplomatik olarak çözmeyi tercih edeceklerini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Trump'ın bugün Moskova saatiyle 17.00'de görüşeceğini bildirdi.

Gerektiği takdirde Trump'ın Özel Temsilci Steve Witkoff'un Rusya'ya olası bir ziyaretinin "derhal" ayarlanabileceğini açıklayan Peskov, "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını ifade etti. Peskov, bu hedeflere askeri yollardan ziyade siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmayı tercih edeceklerini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa diplomatik bir çözüm bulmak istediğinin altını çizen Peskov, şunları dile getirdi:

"Saat beşte Trump ile bir telefon görüşmesi yapacak. Trump bunu dün duyurdu zaten. İstanbul'da gerçekleşen müzakereler göz önüne alındığında görüşmenin önemi doğal olarak büyük."

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER Mİ?

Peskov, Putin ile Trump arasında gerçekleştirilecek olası bir yüz yüze görüşmenin, devlet başkanlarının bu konuda kişisel olarak anlaşmasına bağlı olduğunu ifade etti. Böyle bir toplantıya iyi hazırlanılması gerekeceğini vurgulayan Peskov, Moskova'nın, Washington'un arabuluculuk çabalarını büyük bir takdirle karşıladığını sözlerine ekledi. Kremlin Sözcüsü, Washington'ın çabaları nedeniyle "minnettar" olduklarını söyledi.

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İSTANBUL'DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna ve Rusya delegasyonları, cuma günü İstanbul'da bir araya gelmişti. Taraflar, Dolmabahçe'de gerçekleşen üst düzey toplantıda Türkiye'nin arabuluculuğunda ve ABD'nin gözlemci heyeti eşliğinde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmeler öncesinde hem Ukrayna hem de Rus heyetleriyle ayrı ayrı istişarelerde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirerek sürece destek vermişti.

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SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA YAPILAN EN KAPSAMLI ANLAŞMA

Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda Rusya ve Ukrayna heyetleri, karşılıklı olarak bin savaş esirinin serbest bırakılması konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Bakan Fidan'ın başkanlık ettiği zirvede varılan anlaşma, savaşın başından bu yana gerçekleşen en kapsamlı esir takası anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki görüşmelere ilişkin basın açıklaması yapmıştı. Medinskiy, "Görüşmelerde ateşkes konusunu da detaylı şekilde ele aldık" diyerek, sürecin olumlu ilerlediğini vurgulamıştı.

Medinskiy, tarafların ateşkes koşullarını netleştirmek üzere çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Ukrayna tarafının devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme talebini değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.