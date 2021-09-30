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Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

#Kremlin#Rusya#Türkiye
Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin dünkü görüşmesinde, Suriye’nin İdlib bölgesine ilişkin konunun gündeme geldiğini belirterek, bölge ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgu yapıldığını ve anlaşmalara olan bağlılıkların teyit edildiğini belirtti.

Her iki liderin Suriye konusunda detaylı görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Peskov, Afganistan, Libya ve Karabağ meselesinin görüşüldüğünü aktardı. Peskov, “Rus tarafı, tarafların sınırların belirlenmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi konularında uzlaşmacı çözümler araması gerektiğini vurguladı.” ifadelerini kullandı.

Putin ve Erdoğan’ın doğal gaz ile ilgili çalışmaları ve sevkiyat konusunu müzakere ettiğini bildiren Peskov, “Putin, Türk yönetiminin TürkAkım projesi konusunda zamanında alınan etkili kararlarını çok takdir etti. Kararlar hızlı alındı, her şey zamanında, çok hızlı şekilde uygulandı.” dedi.

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Peskov, Avrupa’daki doğal gaz ve enerji piyasasında fiyatların arttığı bir dönemde Türkiye’nin mevcut tüm altyapısı ile bu tür ani değişikliklere karşı kendini emniyetli hissettiğini dile getirdi.

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Askeri teknik iş birliğinin sürdürülmesi ve S-400 hava savunma füze sistemleri ile ilgili temasların genişletilmesi konusunun iki liderin gündeminde olduğunu kaydeden Peskov, “S-400’ün bazı parçalarının Türkiye’de üretilmesi ihtimali görüşüldü.” dedi.

ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkardığını hatırlatan Peskov, Türkiye ile Rusya arasında havacılık alanında iş birliğinin gündeme geldiğini aktardı.

Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

“Putin ve Erdoğan, iki ülkenin gündeminde olan büyük projeleri de ele aldı. Öncelikle, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk ünite inşasının sürdürülmesi ve sonlandırılması konusu görüşüldü. Yeni ünitelerin inşası ve Türkiye'de gelişmekte olan barışçıl atom enerjisi sektöründeki iş birliğimiz açısından genel olarak yapılması gerekenler hakkında konuşuldu.”

Dmitriy Peskov, iki liderin uzay alanında iş birliği ve “Türk kozmonot hazırlığı” konusuna da değindiğini, konuyu Putin’in açtığını dile getirdi.
Ayrıca Peskov, Erdoğan ve Putin arasında yeni tip koronavirüse karşı aşı konusunun da müzakere edildiğini, her iki liderin aşılama ve aşılanmanın gerekliliğine vurgu yaptığını söyledi.

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#Kremlin#Rusya#Türkiye