Kremlin’den Prigojin açıklaması: ‘Putin cenazeye katılamayabilir’

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Peskov, Prigojin’in Putin’in emriyle Rus devleti tarafından öldürüldüğü yönündeki iddiaların ‘tümüyle yalan’ olduğunu söyledi. Putin’in Prigojin’in cenaze törenine katılıp katılmayacağına dair soruya şimdiden cevap vermenin imkânsız olduğunu belirten Peskov, “Putin’in takviminin çok dolu” olduğunu ifade etti. Wagner’in geleceğiyle ilgili de açıklama yapmaktan kaçınan Kremlin sözcüsü, “Wagner’in geleceği hakkında bir şey söyleyemem, ne de olsa yasal olarak böyle bir yapı aslında yok” diye konuştu. Peskov’un Wagner’le ilgili açıklamaları, grubun orduya dahil edileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

‘İSTİHBARAT DÜŞÜRDÜ’

Öte yandan Prigojin’in akıbetiyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor. İngiliz medyası, İngiltere Savunma Bakanlığı yetkililerinin, olağanüstü güvenlik önlemleri almasıyla tanınan Prigojin’in hayatta olabileceğini düşündüğünü yazdı. BBC’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise “Wagner lideri Prigojin’in uçağı, Rus iç istihbarat servisi FSB tarafından düşürüldü” denildi. Öte yandan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Wagner grubu hayatta ve Belarus’ta yaşamaya devam edecek” dedi. Prigojin’in güvenliğini sağlama gibi görevinin olmadığını aktaran Lukaşenko, Prigojin’in kendisinden bu yönde bir talebinin de olmadığını söyledi.