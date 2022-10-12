Rusya herkesin merak ettiği soruyu cevapladı... Kremlin ve NATO'dan açıklama...

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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilebileceği iddia edilen görüşme için Krem'lin'den açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamasında ne Rusya ne de ABD tarafının görüşme için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.



"YENİ SEFERBERLİK DALGASI YOK"



Kremlin, bölge valililerine yeni gönderilen seferberlik talimatı iddialarına da cevap verdi ve 'Planlanan yeni bir seferberlik dalgası yok' açıklamasında bulundu.



NATO TEPKİSİ



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırı sonrası dün G7 ülkeleri ve NATO'dan gelen açıklamaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Stoltenberg'in Ukrayna hakkındaki yorumlarının NATO'nun bu savaşta Ukrayna ile beraber savaştığını teyit ettiğini belirtti.





Stoltenberg dün yaptığı açıklamada "Eğer Putin kazanırsa bu sadece Ukrayna için çok büyük bir mağlubiyet olmayacak hepimiz için bir mağlubiyet ve çok büyük bir tehlike olacaktır. " ifadesini kullanmıştı.





"BUNUN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ayrıca Batılı liderlerin nükleer söylemini diline doladığını ancak Rusya'nınbunun bir parçası olmayacağını duyurdu.



Kremlin'in sert tepki verdiği NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada Ukrayna hava sahasının korunması için çağrıda bulundu ve "NATO müttefiklerinin hava sistemi sağlanması konusundaki tutumlarını memnuniyetle karşılıyorum. Almanya'dan gelecek sistemler önemli, son günlerde korkunç saldırılar oldu. Enerji ile ilgili sorunlar söz konusu. Kış yaklaşırken Ukrayna için hava sistemine ihtiyaç olduğu bir gerçek." dedi.

Stoltenberg ayrıca Lukaşenko'nun bu savaşa verdiği desteği durdurması gerektiğini belirtti.