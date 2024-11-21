Kremlin’den o önerilere ret... İhtilafı cephede dondurmaya karşıyız

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya, Ukrayna’daki ihtilafı şimdiki cephe hattında dondurulmasına kesinlikle karşı. Herhangi tavizin verilmesi de söz konusu değil. Rusya’nın Ukrayna’da belirlediği hedeflere ulaşana kadar özel askeri harekat devam edecek. Ukrayna’nın 1991 Sovyet dönemi sınırlarına geri dönmesi de hayalden başka bir şey değil” dedi. Aynı zamanda Rusya’nın belirlediği hedeflere silah yerine masada müzakere yoluyla ulaşılmasından yana olduğunu da vurgulayan Peskov, “Putin her seferinde konu açıldığında sürekli 2022 yılında İstanbul’da yapılan ve ardından kesilen Rusya-Ukrayna müzakere sürecinin yeniden çalıştırılmasından yana olduğunu dile getiriyor. Ukrayna tarafının ikna edilmesi gerekli” ifadelerini kullandı.