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Kremlin'den kritik açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Savaş
Kremlinden kritik açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 13:26

Kremlin, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Trump ve Zelenski arasındaki görüşme, yakın gelecekte mümkün görünmüyor" denildi.

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Rusya ve Ukrayna heyetleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da görüştü.

Kremlin, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki görüşmenin sonuçlarına ilişkin konuşan Peskov, "Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da sürdürülen müzakerelerde hemen bir ilerleme beklemek yanlış olur" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna heyetinin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin liderlerin yüzyüze görüşmesi talebine şu sözlerle yanıt verdi:

"Putin, Trump ve Zelenski arasında yapılacak bir görüşme, yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Bu tür temasların gerçekleşmesi için teknik anlaşmalar yapılmalı. Zelenski'nin İstanbul görüşmeleri sonrası yaptığı açıklama tuhaf ve talihsiz. Müzakerelerin ruhuna da uygun değil."

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#Rusya#Ukrayna#Savaş

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