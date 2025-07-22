Kremlin'den İstanbul'da yapılacak müzakerelere dair ilk yorum: Ukrayna, liderler zirvesi için görüşüleceğini duyurdu

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da yapılması beklenen 3. tur müzakerelere ilişkin konuştu.

Peskov, "Üçüncü tur müzakere görüşmelerinde mucizevi ilerlemeler olmasını beklemek için hiçbir nedenimiz yok" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinde yer alacak isimleri kamuoyuyla paylaştı. Zelenski, eski savunma bakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un heyete başkanlık edeceğini duyurdu.

Zelenski, "Heyete Rustem Umerov başkanlık edecek ve heyette Ukrayna istihbaratı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yetkililer yer alacak" dedi.

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LİDERLER ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLECEK

Ukrayna lideri, görüşmelerde ele alınacak konuları da "Halkımızın esaretten kurtarılması, kaçırılan çocukların iadesi, katliamların durdurulması ve liderler zirvesi hazırlıkları" şeklinde sıraladı.

Rusya tarafı ise henüz müzakere ekibinin kimlerden oluşacağını resmi olarak açıklamadı. Moskova'nın önceki görüşmelerdeki heyet başkanı Vladimir Medinsky'nin, Ukrayna yetkilileri tarafından karar alma yetkisi bulunmayan bir isim olarak tanımlandığı biliniyor.

İki ülke temsilcileri, 16 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak bu görüşmelerden ateşkese ilişkin somut bir sonuç çıkmamış, taraflar sadece esir değişimi ve asker naaşlarının iadesi konusunda mutabakat sağlamıştı.