×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kremlin'den İstanbul'da yapılacak müzakerelere dair ilk yorum: Ukrayna, liderler zirvesi için görüşüleceğini duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Kremlin#İstanbul Müzakereleri#Ukrayna-Rusya Görüşmeleri
Kremlinden İstanbulda yapılacak müzakerelere dair ilk yorum: Ukrayna, liderler zirvesi için görüşüleceğini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 13:49

Kremlin, Ukrayna ile yapılacak görüşmelerden büyük bir ilerleme beklemediğini bildirdi. Ukrayna tarafı ise görüşmelerde liderler zirvesinin düzenlenebilmesi için yapılabilecek hazırlıkların ele alınacağını kaydetti.

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da yapılması beklenen 3. tur müzakerelere ilişkin konuştu.

Peskov, "Üçüncü tur müzakere görüşmelerinde mucizevi ilerlemeler olmasını beklemek için hiçbir nedenimiz yok" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinde yer alacak isimleri kamuoyuyla paylaştı. Zelenski, eski savunma bakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un heyete başkanlık edeceğini duyurdu.

Zelenski, "Heyete Rustem Umerov başkanlık edecek ve heyette Ukrayna istihbaratı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yetkililer yer alacak" dedi.

Haberin Devamı

Kremlinden İstanbulda yapılacak müzakerelere dair ilk yorum: Ukrayna, liderler zirvesi için görüşüleceğini duyurdu

LİDERLER ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLECEK

Ukrayna lideri, görüşmelerde ele alınacak konuları da "Halkımızın esaretten kurtarılması, kaçırılan çocukların iadesi, katliamların durdurulması ve liderler zirvesi hazırlıkları" şeklinde sıraladı.

Rusya tarafı ise henüz müzakere ekibinin kimlerden oluşacağını resmi olarak açıklamadı. Moskova'nın önceki görüşmelerdeki heyet başkanı Vladimir Medinsky'nin, Ukrayna yetkilileri tarafından karar alma yetkisi bulunmayan bir isim olarak tanımlandığı biliniyor.

İki ülke temsilcileri, 16 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak bu görüşmelerden ateşkese ilişkin somut bir sonuç çıkmamış, taraflar sadece esir değişimi ve asker naaşlarının iadesi konusunda mutabakat sağlamıştı.

Gözden KaçmasınUkrayna Ulusal Güvenlik Sekreterinden Zelenskiye Türkiye önerisi: Rusya ile yeni toplantı gündemdeUkrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri'nden Zelenski'ye Türkiye önerisi: Rusya ile yeni toplantı gündemdeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kremlin#İstanbul Müzakereleri#Ukrayna-Rusya Görüşmeleri

BAKMADAN GEÇME!