Kremlin’den İran hamlesi: Rusya’nın dev tesisi savaş merkezine dönüştü

Rusya, bir yandan İran’a yönelik silah ihracatını arttırırken, bir yandan da dünyanın en büyük Şahid tipi insansız hava aracı (İHA) fabrikasını genişletiyor. Moskova, Rusya’nın ana İHA üretim merkezi konumundaki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ni geçtiğimiz yıl 340 hektar genişletti.

Uydu görüntülerinde, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nin kuzey bölümünde yeni inşa edilen devasa hangarlar ve merkez komplekste üretim tesisleri ile konut alanlarının genişletildiği görülüyor. Alabuga'nın hemen güneyinde ise, 450 hektarlık ayrı bir inşaat alanı kuruldu. Bu bölgenin amacı henüz bilinmiyor ancak alanı merkeze bağlayacak bir yol inşa ediliyor.

Gençlerin de çalıştırıldığı İHA fabrikasında, üretim maliyeti 15 bin ila 50 bin sterlin arasında değişen uzun menzilli İHA’ların üretimi hızlandırıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Syrskyi Ocak’ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın kamikaze dronu üretimini günde bin adede çıkararak üretimi iki kat arttırmayı planladığını söylemişti.

HAZAR DENİZİ ÜZERİNDEN SEVKİYAT

ABD'li yetkililer The New York Times'a yaptıkları açıklamada, mevcut ateşkes sırasında Kremlin'in, askeri kapasitesini yeniden inşa etmesine yardımcı olmak amacıyla İran’a Hazar Denizi üzerinden İHA parçaları gönderdiğini belirtti.

Hazar rotası, tarihsel olarak İran ve Rusya tarafından karşılıklı askeri malzeme taşımak için kullanılıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Şahid dronları ve top mermileri başta olmak üzere Rus askeri teçhizat sevkiyatını engellemek için savaş sırasında İran'daki Bandar Anzali limanını vurmuştu.

Hazar üzerinden transfer edilen parçalar tam olarak bilinmese de İran'ın cephaneliğini genişletme yönündeki çabalar, iki ülke arasında artan askeri işbirliğini yansıtıyor. The Economist'in haberine göre de Kremlin, İran'a 5 bin adet elektronik harp korumalı İHA ve sayısı açıklanmayan uzun menzilli uydu dronu göndermeyi, ayrıca her ikisinin kullanımı için de eğitim vermeyi teklif etti.

TEKNOLOJİ VE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Rusya, daha önce Ukrayna savaşındaki deneyimlerinden yararlanarak, İran’a Şahid dronlarının tasarımını geliştirmesi için teknoloji transfer etmişti. Bu yükseltmeler, iletişim, navigasyon ve hedeflemeyi geliştirmek üzere tasarlandı.

Ayrıca, Moskova'nın, Tahran'a ABD birliklerinin, gemilerinin ve uçaklarının yerlerini ve hareketlerini gösteren uydu istihbaratı sağladığı da anlaşılıyor. Kremlin'in İran ile askeri ve istihbarat işbirliğini, Orta Doğu'daki çatışmayı uzatmanın bir yolu olarak gördüğü yönünde yorumlar da yapılıyor. Bu durum Rusya'nın artan petrol gelirlerinden yararlanmasına ve uluslararası dikkatin Ukrayna'dan başka yöne kaymasına olanak tanıyor.

ABD ile İsrail’in Şubat ayı sonunda İran’a başlattığı hava saldırılarında, İran hava savunmasını Şahid dronlarıyla güçlendirmek için harekete geçti. Mart ayında Kuveyt’e yapılan dron saldırılarında altı Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.

Rusya, patlayıcı yüklü İran tasarımı Şahid dronlarını ilk olarak 2022'de, Ukrayna'ya karşı kullanmaya başlamıştı. Bu dönemde söz konusu dronlar Hazar Denizi’nden geçen güzergahtan ithal ediliyordu.

"Geran-2" adı verilen kamikaze dronun yerli üretimine ise Temmuz 2023'te başlandı. Mevcut durumda dronların yüzde 90 ila 95'i Rusya'da, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde üretiliyor.

Aslında Batı’dan yatırım çekmek için tasarlanan tesis, 2022'deki Ukrayna işgalinden kısa bir süre sonra askeri üretim merkezine dönüştürüldü. Tesiste 15 yaşındaki çocukların bile çalıştırıldığı belirtiliyor.

Rusya, Şahidlerin tasarımını geliştirmek için savaş alanı deneyimini de kullandı:

Elektronik harp sistemlerine karşı dirençleri artırıldı;

Hızları bazı durumlarda üç katına çıkarıldı;

R-60 hava-hava füzesi fırlatıcılarına monte edildi.

Kremlin Nisan ayında, Ukrayna'ya 6 bin 600 adet Şahid, Gerbera ve Italmas tipi uzun menzilli İHA fırlatarak rekor kırdı. Bunların yüzde 90'ı imha edildi. Alabuga tesisleri, sık sık Ukrayna'nın hedefi oluyor. Radio Svoboda'ya göre, Şubat ayı itibarıyla bölgeye Pantsir karadan havaya füze sistemleri ve büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılmış en az 19 hava savunma kulesi inşa edildi.

Kaynak: The Telegraph