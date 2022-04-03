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Kremlin'den flaş ruble hamlesi

#Rusya#Kremlin#Peskov
Kremlinden flaş ruble hamlesi

Doğalgazı ruble ile satma kararının ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu modelin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'dost olmayan ülkeler'den doğal gaz ödemelerini Ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının yankıları sürerken Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarına bakılırsa Moskova, doğalgazın ardından başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Zira Peskov açıklamasında rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde de uygulanacağından emin olduğunu belirtti.

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Rusya'ya yönelik tarihin en kapsamlı yaptırımlarının uygulandığının altını çizen Peskov, dolar ve euroya olan güvenin erozyona uğradığını iddia etti ve 'Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek' dedi.

Rusya için tam bir izolasyonun imkan dahilinde olmadığının altını çizen Peskov, bunun modern dünyada teknolojik açıdan imkansız olduğunu belirtti.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

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Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#Rusya#Kremlin#Peskov

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