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Kremlin'den flaş petrol uyarısı: Satışı keseriz!

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#Rusya#Peskov#Dünya
Kremlinden flaş petrol uyarısı: Satışı keseriz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 15:50

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Kremlin'den flaş bir uyarı geldi. G7 toplantısı öncesi açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, 'satışı keseriz' uyarısında bulundu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin'den gelen gelen açıklama krizin daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov G7 toplantısında tartışılacak Rus petrolüne fiyat sınırı uygulanması teklifini değerlendirdi.

Fiyat sınırı uygulamasına destek veren ülkelere petrol satışı yapılmayacağını açıklayan Peskov, 'Piyasa kurallarına göre hareket eden ülkelere petrol göndereceğiz' dedi.

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Rusya, geçtiğimiz günlerde bakım çalışmaları nedeniyle Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

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GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#Rusya#Peskov#Dünya

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