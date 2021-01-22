Kremlin'den flaş nükleer anlaşma açıklaması

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın anlaşmayı uzatmaktan yana olduğunu ve Rusya’nın, ABD'nin önerisinin ayrıntılarını görmek için beklediğini söyledi.

Beyaz Saray’dan geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, Biden'in Rusya'ya Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) olarak bilinen anlaşmayı beş yıllık bir uzatma teklifinde bulunduğunu ifade edilmişti.

5 Şubat’ta sona erecek olan anlaşma ABD’nin eski Başkanı Barack Obama ve Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev tarafından 2010 yılında imzalanan anlaşmıştı. Anlaşma iki ülkenin nükleer savaş başlıklarının sayısının azaltmasını öngörüyor.