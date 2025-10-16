×
Kremlin'den 'Esad iade edilecek mi?' sorusuna yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Suriye#Esad
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 16:08

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Esad Suriye’ye iade edilecek mi?” sorusuna yanıt verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ilk kez Moskova'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Devrik lider Beşar Esad'ın iadesini isteyecek" iddialarına Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin-Şara görüşmesinde Esad’ın iadesi konusunun gündeme gelip gelmediği ve “Esad Suriye’ye iade edilecek mi?” sorularına net bir cevap vermekten kaçındı.

Rusya medyasında yer alan haberlere göre Peskov, “Esad konusunda bildireceğimiz bir şey yok” açıklaması yaptı.

 

“ASKERİ ÜSLERİN GELECEĞİ GÜNDEMDEYDİ”

Peskov, Suriye topraklarındaki Rus askeri üslerinin geleceği konusunun, Putin ve Şara arasında yapılan görüşmelerin gündeminde yer aldığını bildirdi.

Peskov ayrıca, Suriye’nin güney bölgelerinde Rus devriyelerinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili haberler hakkında da değerlendirmede bulundu. Peskov, “Böyle bir bilgi duymadım. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu bilginin nereden çıktığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

 

“PUTİN’İN ŞAM ZİYARETİ PLANLANMADI”

Peskov, Putin’in Moskova’da Şaraa ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye’ye bir karşılık ziyaretinin henüz planlanmadığını söyledi.

“Bu tür davetler diplomatik kanallar üzerinden iletilebilir” diyen Peskov, ziyaretin gelecekte gündeme gelebileceğine işaret etti.

