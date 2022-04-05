Kremlin'den Biden'ın açıklamalarına cevap: Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrısı kabul edilemez

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Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Buça kentinden Rus güçlerinin çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmasın yankıları sürüyor.

Kremlin yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrısına tepki gösterdi.

Biden çağrıyı, Kiev yakınlarındaki Buça'da sivillerin öldürüldüğü iddialarına yönelik oluşan uluslararası öfkeyi takiben yapmıştı.

Kremlin ise bu sözlerin "kabul edilemez" olduğunu ve bir ABD Başkanı'na "yakışmadığını" söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ayrıca, ABD'nin büyük olasılıkla Rusya'ya karşı yeni ambargolar uygulayacağını belirtti.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Bu konu hakkında dün açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, Buça’daki vahşeti “savaş suçu” olarak nitelendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

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'Ukrayna'ya savaşa devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamayı sürdürmeliyiz ve aynı zamanda (Vladimir Putin’in) savaş suçlarından yargılanması için tüm detayları toplamalıyız. Bu bir savaş suçu davası. Bu adam acımasız ve Buça'da olanlar şok edici ve herkes bunu gördü.'

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RUSYA'DAN YALANLAMA

Öte yandan, Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Buça kentinde sivillerin toplu bir şekilde ve işkenceyle öldürüldüğü iddialarına Kremlin’den yalanlama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Rusya, Buça'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Konular uluslararası düzeyde tartışılmalı. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM) toplantısında ele alınmalı. Bu girişimin engellendiğini biliyoruz. Diplomatlarımız bu konunun Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınması için yoğun çaba gösterecek. Bu ciddi bir konu” ifadelerini kullandı.