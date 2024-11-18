Kremlin'den beklenen açıklama geldi... ABD'den sonra Fransa da yeşil ışık yaktı: Rusya'da panik

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ABD başkanı Joe Biden'ın, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı alması bugün dünya gündemine bomba gibi düştü.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray sessizliğini korurken Kremlin'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladirmi Putin'in Eylül ayında yaptığı açıklamada herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayarak , Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine yönelik saldırılarda ABD yapımı silahlar kullanmasının gerginliği artıracağını ve ABD'nin çatışmaya müdahil olduğu anlamına geleceğini söyledi.

Peskov ABD'nin kararından daha önce haberdar olmadıklarını ve gelişmeyi Batı medyasındaki haberlerden okuduklarını söyledi.



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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise ABD'nin kısıtlamaları kaldırma kararının ardından Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceği yönündeki ümitlerini dile getirdi.

Ukrayna'nın Rusya içindeki askeri hedefleri vurmak için Batı silahlarını kullanabilmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Borrell Üye ülkelerin bu konuda mutabakata varacaklarını umduğunu dile getirdi.





AB'nin en önemli askeri gücü olan Fransa, ABD'nin kararına doğrudan bir destek vermedi ancak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Fransa'nın Ukrayna'ya sağladığı füzelerin, Ukrayna topraklarına saldırı düzenleyen Rus askeri hedeflerine karşı kullanılmasının hala masada olduğunu belirterek, "Bunun değerlendireceğimiz bir seçenek olduğunu açıkça söyledik. Ukrayna'nın mücadelesi bizim mücadelemizdir" dedi.

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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ABD'nin kararını çok önemli olarak nitelendirerek, "Gördüğüm kadarıyla Başkan Putin sadece sahadaki gerçekleri dinliyor. Bu nedenle ABD'nin kararının çok önemli olduğunu düşünüyorum." derken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı politikasında bir değişiklik olmadığını vurguladı.

İngiltere'nin Storm Shadow füzeleri için benzer bir karar verip vermeyeceği de merak konusu. Londra'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.



New York Times gazetesinde yer alan habere göre, kısıtlamalardan kurtulan Ukrayna, Rusya'ya saldırı için hazırlıklara başladı. Batı medyasında yer alan haberlerde ilk saldırının birkaç gün içinde gerçekleştirilebileceği iddia ediliyor.

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Rusya'nın Voronej bölgesinden ismi açıklanmayan bir yetkili, bağımsız yayın kuruluşu Verstka'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın füze saldırısı olasılığının paniğe neden olduğunu belirterek, "Eşyalarımızı toplayıp akrabalarımızı uzak bir yere götürmemiz gerekiyor." dedi.