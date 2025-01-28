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Kremlin'den Avrupa'ya mesaj: Ukrayna üzerinden Rus gazı satmak istiyoruz

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#Kremlin#Rusya#Peskov
Kremlinden Avrupaya mesaj: Ukrayna üzerinden Rus gazı satmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 12:56

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya satışının ticari bir konu olduğunu belirterek, "Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz." dedi. Peskov açıklamasında Rus gazının, ABD'den tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gaza kıyasla daha rekabetçi fiyatlarla Avrupalı tüketiciler için daha avantajlı olduğunu vurguladı.

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Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki bazı konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının "iki tarafı keskin kılıç" olduğunu ifade eden Peskov, "Avrupalılar bu yaptırımlardan zarar görüyor. Bu yaptırımları uluslararası hukuka aykırı, yasadışı kısıtlamalar şeklinde tanımlıyoruz." diye konuştu.

Rus gazının Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya sevkiyatına ilişkin Avrupa nezdinde yapılması beklenen görüşmeleri değerlendiren Peskov, "Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rus gazının, ABD'den tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gaza kıyasla daha rekabetçi fiyatlarla Avrupalı tüketiciler için daha avantajlı olduğunu vurguladı.

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Rus enerji şirketi Gazprom, ilgili anlaşmanın sona ermesi nedeniyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının 1 Ocak'ta durdurulduğunu bildirmişti.

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#Kremlin#Rusya#Peskov

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