Kremlin'den açıklama: Kiev yönetimi barış müzakerelerini istemiyor

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Romanya'nın, "Rusya'nın ABD ile istişarelerde NATO birliklerinin Doğu Avrupa'dan çıkarılmasını talep ettiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun gerçeğe dayalı olmadığını belirterek, "NATO askeri altyapısının sınırlarımıza doğru ilerlemesinden endişeliyiz. Bu konudaki pozisyonumuz iyi biliniyor ve kimse için sır değil." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın barış müzakerelerine yönelik yaklaşımına değinerek, şunları kaydetti:

"Kiev yönetimi barış müzakereleri ve barışın sağlanması süreciyle ilgilenmek istemiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna meselesinin barış müzakereleri yoluyla çözümüne açık. Ulusal güvenlik ve çıkarlarla ilgili hedeflerimiz var. Bu hedeflere barışçıl müzakereler yoluyla ulaşmaya hazırız. Savaşa ileride de sponsor olunmasını yanlış buluyoruz. Bu, yozlaşmış bir ortam yaratıyor."

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" BM'YE ALTERNATİF YOK"

ABD'nin Birleşmiş Milletler'den (BM) ayrılma ihtimalini değerlendiren Peskov, BM'nin "öncü" rol oynadığını ifade ederek, "Bu örgüt, günümüzdeki zorluklar karşısında tüm bariz verimsizliklerine rağmen, herhangi bir örgütle değiştirilemez. BM'ye herhangi bir alternatif yok." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerideki olası görüşmesi konusunda herhangi bir gelişmenin henüz olmadığını aktaran Peskov, "Böyle bir görüşmeye ihtiyaç duyulduğu anlayışı var. Bu anlayış Riyad'daki Rus ve Amerikan istişarelerinde dile getirildi. İki lider de bunu istiyor. Böyle bir görüşmenin verimli olması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat var. Hazırlık aşamasında tüm detaylar ele alınacak." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya ve ABD arasında gizli müzakerelerin yapıldığı yönündeki iddiaya ilişkin, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

ABD UKRAYNA VE AVRUPA'YA DAYATMADA BULUNMAYACAK

Öte yandan New York Times, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Rusya heyetleri arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik toplantısının ardından bazı Avrupalı yetkililerle söz konusu görüşmeyi istişare ettiği telefon temaslarının detaylarına ulaştı.

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Haberde, Rubio'nun, telefon görüşmelerinde Avrupalı mevkidaşlarına Rusya ile herhangi bir ikili anlaşmanın şartlarını Ukrayna ve Avrupa'ya dayatma gibi bir planlarının bulunmadığını ilettiği belirtildi.

Buna göre, Bakan Rubio ayrıca Riyad'daki görüşmelerin, Rusya'nın barış sürecindeki samimiyetini ölçmeye yönelik ilk adım olduğunu aktardı.

Diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılacak adımların, Rusya'nın gerçek niyetini anlamak için bir "test" olacağını belirten Rubio, "Eğer Moskova bu konuda bile ilerleme kaydedemezse, Ukrayna konusunda da ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın davranışlarında "gözle görülür bir değişiklik" olmadığı sürece ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırmayacağını söyleyen Rubio, ülkenin ABD'nin istediği adımları atmaya başlaması halinde bazı yaptırımların "sınırlı bir şekilde hafifletilmesine" olanak sağlanacağını vurguladı.

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Rubio, sadece bir toplantı yaparak, Rusların anlaşma konusunda ciddi olup olmadıkları konusunda emin olamayacağını Avrupalı yetkililere aktardı.

Öte yandan Rubio, Moskova'nın görüşme sürecini ilerletme niyetinin olabileceğine dair izlenim edindiğini söyledi.