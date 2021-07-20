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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Kremlin'den ABD ve NATO açıklaması

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Kremlin'den ABD ve NATO açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve NATO'nun silah konusunda eşitliği bozduğunu belirterek "Tüm bunlar, Rusya'yı güven altına alacak ve mevcut eşitliğin sürdürülmesini garanti edecek önlemlerin alınmasını gerektiriyordu. Bunu da yaptık." dedi.

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Tsirkon" hipersonik füzeyi dün test ettiğini anımsattı. ABD'nin buna tepki verdiğine dikkati çeken Peskov, stratejik güvenlik sistemiyle ilgili anlaşmaların bozulduğunu belirtti.

Peskov, "ABD ve NATO'nun silah konusunda mevcut eşitliği bozan adımları ile karşılaştık. Bu, Romanya'da ve Rus sınırlarına yakın ülkelerde savunma sistemlerinin yerleştirilmesini kapsıyor. Yani tüm bunlar, mevcut eşitliğin bozulması yönünde yapıldı." dedi.

Bu tür eylemlere karşı Rusya'nın önlem aldığına dikkati çeken Peskov, "Tüm bunlar, Rusya'yı güven altına alacak ve mevcut eşitliğin sürdürülmesini garanti edecek önlemlerin alınmasını gerektiriyordu. Bunu da yaptık." şeklinde konuştu.

ABD'DEN RUSYA'NIN HİPERSONİK FÜZELERİNE TEPKİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Barents Denizi'nde "Tsirkon" hipersonik füzenin test edildiğini açıkladı.

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait gemiler ile denizaltılarının bu füzelerle donatılması planlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de buna tepki vererek, "Rusya'nın hipersonik füzeleri, durumun istikrarsızlaştırılması ve risklerin oluşturulmasına yola açabilir." ifadelerini kullandı.

 

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