Kremlin'de köklü değişiklik! Rusya'nın elitleri dokunulmazlığını kaybetti... 'Herkes korku içinde'

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Ukrayna savaşı sonrası Kremlin'in Rusya'da başlattığı siyasi ve ekonomik tasfiye dalgasının artık en güçlü isimleri bile hedef aldığı bildirildi.

Üst düzey bir yetkilinin intihar ettiği iddiası, art arda gerçekleşen şüpheli ölümler, tutuklamalar ve servete el koyma operasyonları, Rus elitleri arasında paniğe neden oldu. Savaş döneminde yürütülen yolsuzlukla mücadele adı altındaki köklü değişiklikler, ülkedeki siyasi çevreleri de alarma geçirdi.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Rusya Devlet Başkanlığı'ndan eski bir yetkili, "Üst düzey yöneticilerin tutuklanmaları ve gizemli ölümleri nedeniyle tüm siyasi çevrelerde derin endişe hakim. Herkes korku içinde" açıklaması yaptı.

Yetkili, Ukrayna savaşının yarattığı ekonomik baskılar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kırmızı çizgilerinin değiştiğini" ve artık yolsuzluklara göz yummadığını belirtti.

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Kremlin'e yakın iş insanlarının, bakanların ve üst düzey bürokratların, önceden "dokunulmaz" statüsündeyken artık kolayca hedef alınabildiğini söyledi.

Yetkililer arasında 1930'lardaki Stalin dönemi tasfiyelerini hatırlatan bir havanın hakim olduğu ifade edilirken bir Kremlin yetkilisi "Artık kimse riskli konuşmalar yapmak istemiyor, tehlikeli meselelerden özenle kaçınıyoruz" dedi.

ESKİ KURSK VALİSİ ÖLÜ BULUNDU

Beş yıldır Kursk bölgesi valiliği yapan Roman Starovoit, bu ay Moskova'nın bir banliyösünde ölü bulundu. Ukrayna sınır tahkimatları inşaatında yolsuzluk iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılan Starovoit'in ölümü, "tutuklanmaktansa ölümü tercih ettiği" şeklinde yorumlandı.

Starovoit'in ölümü, Kremlin yönetiminde temel bir değişimin yaşandığının göstergesi oldu. Birkaç yıl önce yolsuzluk davalarına hedef olan vali düzeyindeki yetkililer, ülkeden zarar görmeden kaçmayı başarabilirken Kremlin'in "devlet güvenliğine tehdit" kapsamını genişletmesiyle geleneksel kaçış yolları (istifa, görev değişimi, yurtdışına çıkış) etkisiz hale getirildi.

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Putin, Starovoit'i Kursk'tan ayrıldıktan sonra sürdürdüğü ulaştırma bakanlığı görevinden alan kararnameyi ölümünden önce imzalamıştı.

Starovoit, Ukrayna güçlerinin Rusya'ya girmesini engellemek için tasarlanan tahkimatları inşa etmekle görevlendirilmişti. Ancak Ukrayna güçleri, sürpriz bir biçimde Kursk saldırısında başarılı olmuştu.

Kursk'un bazı bölgelerinin yedi ay boyunca Ukrayna işgali altında kalması, soruşturmaları tetikledi. Bu soruşturmalar kapsamında, proje için ayrılan yaklaşık 13 milyon doların "zimmete geçirildiği" iddialarına yol açtı.

Rus gazetesi Kommersant'a göre, soruşturma altında olan ve Kursk'taki tahkimatları inşa eden şirketin üst düzey çalışanları, eski vali ve yardımcısına yüzde 15'e varan rüşvet ödediklerini söyledi.

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Starovoit'in ölümüyle ilgili belirsizlikler sürerken, cesedi bir Tesla aracının yanında ve tabancayla birlikte bulundu.

RUS OLİGARKLARIN ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ

BBC'de yer alan habere göre, Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Putin'i ve politikalarını eleştiren veya Rusya liderini destekleyen çok sayıda isim hayatını kaybetti.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Haziran 2023'te Putin'e karşı kalkıştığı darbe teşebbüsünden iki ay sonra uçağının Moskova'nın kuzeybatısında düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Putin, birliklerine Moskova'ya ilerleme emri veren Prigojin'i "vatan hainliği" ile suçlamıştı. Prigojin'in darbe teşebbüsü, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona erdi ve tüm suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı.

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Rusya'nın Uzakdoğu ve Kuzey Kutbu'nu Geliştirme Kurumu'nun üst düzey yöneticisi Ivan Peşorin, lüks yatından düşerek Japon Denizi'nde boğuldu. Peşorin'in cesedi, Cape Ignatyev yakınlarında bulunduktan sonra Vladivostok'a getirildi.

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov, Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

"Lukoil, yaptığı resmi açıklamada Maganov'un 1 Eylül'de "ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiğini" duyurdu, ancak ölümle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmadı.

Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Aleksandr Subbotin, Moskova banliyösünde şifacı Şaman Magua'ya ait bir evin bodrum katında ölü olarak bulundu. Rus basınına göre Magua, Subbotin'in alkol ve uyuşturucu etkisi altında kendisinden şifa ritüeli talep etmek için eve geldiğini ifade etti.

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Novatek doğal gaz firmasının 55 yaşındaki Başkan Yardımcısı Sergey Protosenya'nın, önce 53 yaşındaki eşini ve 16 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihar ettiği bildirildi. Aynı günlerde Moskova'da yaşanan benzer bir olayda ise Gazprombank'ın eski Başkan Yardımcısı ve üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in, eşi ve küçük kızını öldürdükten sonra intihar ettiği açıklandı.

SAVAŞ, YÖNETİM KARARLARINI ŞEKİLLENDİRDİ

Rus siyaseti hakkında bağımsız analizler yayınlayan düşünce kuruluşunun başkanı Tatiana Stanovaya, bu duruma ilişkin "Rusya'da üç buçuk yıllık savaş boyunca şekillenen yeni bir özellik kendini göstermeye başladı. Bu, siyasi sorumluluğun bir tür karanlık bölgesi. Yetkililer, devletin düşman eylemlerine karşı savunmasızlığını artıran her türlü faaliyetin veya eylemsizliğin acımasızca ve tavizsiz bir şekilde cezalandırılması gerektiği görüşünü savunuyor" dedi.

The Washington Post'un haberine göre, geçtiğimiz yıl, özel servisler beş eski Rus bölge başkanı hakkında soruşturma başlattı. Modern Rusya'da yüksek rütbeli yetkililerin genellikle hafif cezalarla kurtulabildiği düşünüldüğünde, bu rakam eşi görülmemiş bir seviye.

Rusya'da yolsuzluk, sadakat görüntüsü altında uzun süredir yaygın bir şekilde devam ediyordu. Putin, uzun süredir yolsuzlukla mücadele kampanyalarına katılmaktan kaçınmış, kamu soruşturmalarında pasif bir rol üstlenmiş ve bu görevi mahkemelere ve kolluk kuvvetlerine devretmişti.

Savaştan önce açılan yolsuzluk soruşturmalarındaki en dikkat çekici iki dosya, eski savunma bakanı Anatoli Serdyukov'un 2013'te hapis cezasından kıl payı kurtulması ve 2016'da eski ekonomi bakanı Aleksey Ulyukayev'in rüşvet aldığı için sekiz yıl hapis cezasına çarptırılması oldu. Ulyukayev, cezasını çektikten sonra 2022 yılında serbest bırakıldı.

Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, yetkililerin tutuklanmaları daha sık hale geldi. Savaştaki başarısız hamlelerin ardından eski savunma bakanı Sergey Şoygu ve yakın çevresi, özellikle yolsuzluk ve askeri anlamda alınan kötü kararlar nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu.

Savunma bakanı olarak Andrey Belousov atanırken, Şoygu ise sembolik bir görev olan Rusya Güvenlik Konseyi sekreterliğine getirildi. Şoygu'nun yardımcısı Timur Ivanov, Temmuz ayında yaklaşık 50 milyon dolarlık zimmete para geçirme suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genelkurmay personel müdürü Yuri Kuznetsov, evinde 1,2 milyon dolardan fazla nakit para ve altın bulunmasının ardından Mayıs 2024'te tutuklandı. Ordunun iletişim bölümünü yöneten Vadim Şamarin ise Kuznetsov'un tutuklandığı ayda, geniş çaplı rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.