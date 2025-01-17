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Kremlin’de dikkat çeken zirve: Putin ve Pezeşkiyan bir araya geldi

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#Rusya#İran#Mesud Pezeşkiyan
Kremlin’de dikkat çeken zirve: Putin ve Pezeşkiyan bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 16:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemini vurgulayarak, bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Putin, Pezeşkiyan’ın ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu ve iki ülkenin nükleer enerji, kültür, turizm ve ulaşım alanlarında iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemini vurgulayarak, bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Putin, bu alanda yakalanan temponun son derece kabul edilebilir seviyede olduğunu ve ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı yapacağını aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikili ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını ve tüm alanları kapsadığını söyledi. İran'ın Rusya ile ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, iki ülke arasında imzalanacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, ikili iş birliğinin daha geniş alanlara yayılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

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Pezeşkiyan, bugün imzalanacak anlaşmanın önemine değinerek, “Bugün, iki ülkenin kültür, ekonomi, insani ilişkiler dahil tüm faaliyet alanlarını kapsayan önemli anlaşmamızın imzalanmasının ardından, bunun ikili ilişkilerimizin gelişmesine büyük ivme kazandıracağından ve daha ileri adımlar için sağlam bir temel oluşturacağından eminim” dedi.

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#Rusya#İran#Mesud Pezeşkiyan

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