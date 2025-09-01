Kremlin ve Beyaz Saray işaret etti... Ukrayna savaşında suçlu Avrupa oldu

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleşen zirvenin ardından hız kazanan Ukrayna barışı konusundaki diplomatik çabalar, son günlerde yine ivmesini kaybetti. Barış sürecindeki tıkanmanın aksine karşılıklı saldırılar yoğunluğunu arttırarak devam ederken, Washington ve Moskova’ya göre sürecin tekrar tıkanmasının sebebi ise Avrupa. Putin zirvesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşen Trump o günden bu yana Rusya’ya yaptırım tehditlerini yinelese de Amerikan Axios’a konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin barışı engelleyen temel faktörün “Avrupa’nın gerçekçi olmayan beklentileri” olduğu görüşünde. Kremlin’den ise ABD ve Rusya’nın Ukrayna konusunda aynı çizgide olduğuna işaret eden açıklamalar geliyor.

Haberin Devamı

‘PERDE ARKASINDA FARKLILAR’

Amerikan Axios’a konuşan üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı’nın barış çabalarını kamuoyu önünde desteklerken, perde arkasında süreci sekteye uğratacak faaliyetlerde bulunduklarını iddia etti. Yetkililer, Avrupalı liderlerin “daha iyi bir anlaşma elde etmek için” Ukrayna’yı ikna etmeye çalıştığını ve Rusya’dan “gerçekçi olmayan tavizler” talep ettiklerini kaydetti. İngiltere ve Fransa’nın “daha yapıcı davrandığını” kaydeden ABD’li yetkililer, diğer Avrupa ülkelerinin ise “sürece karışmadan, savaşın maliyetini ABD’nin üstlenmesini istediklerini” savundu.

‘MASAL DİYARINDA YAŞIYORLAR’

“Anlaşmaya varmak, mümkün olanı değerlendirme sanatıdır” yorumunu yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Ancak bazı Avrupalılar, tango yapmak için iki kişinin gerektiği gerçeğini görmezden gelerek bir masal diyarında faaliyet göstermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. ABD’li yetkililer Trump’ın da daha önce dile getirdiği, Rusya’dan tüm doğalgaz ve petrol alımının durdurulması ve Rusya ile hidrokarbon ticareti yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını masaya getirdiklerini söyledi. ABD tarafı, Avrupa’nın “tüm yükü Washington’a yüklerken, savaşı uzatacak ve arka kapıdan mantıksız beklentiler yaratacak” bir pozisyonda olduğunu savunuyor. Axios’a konuşan Avrupalı yetkililer ise, ABD’nin Avrupa’nın ikili oynadığı yönündeki yorumunu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Haberin Devamı

‘AVRUPA SAVAŞ PARTİSİ’

Öte yandan Kremlin’den de ABD ve Rusya’nın Ukrayna konusunda benzer bir bakış açısına sahip olduğuna dair açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada Avrupalı ​​güçlerin Trump’ın Ukrayna’da barışı sağlama çabalarını engellediğini savundu. “Avrupa savaş partisinin” barış çabalarını engellemeyi sürdürdüğünü söyleyen Peskov, “Sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye hazırız. Ancak şu ana kadar Kiev’den bu konuda bir karşılıklılık göremiyoruz. Bu yüzden özel askeri harekâta devam edeceğiz” diye konuştu.

SÜREÇ NEDEN TIKANDI?

Trump-Putin zirvesinin ardından ortaya çıkan olası anlaşma formüllerindeki en büyük görüş ayrılıkları Rusya’nın henüz tamamını kontrol altına alamadığı Donbas bölgesinden Ukrayna askerlerinin çekilmesini istemesi ve savaş sonrası Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinde Rusya ve Çin’in de garantör olması talebi olarak değerlendiriliyor. ABD olası güvenlik garantilerinde Amerikan askerlerinin bölgeye sevkine yanaşmazken, Avrupa sürece Washington’ın da aktif dahil olmasını istiyor.