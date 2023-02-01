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Kremlin ve Belarus'tan peş peşe açıklamalar! Rus firmadan çok konuşulan teklif

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#Rusya#Ukrayna#Tank
Kremlin ve Belarustan peş peşe açıklamalar Rus firmadan çok konuşulan teklif
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 13:27

Bir Rus firmasının Ukrayna'ya gönderilen tankları imha eden askerlere para ödülü verilmesi teklifine Kremlin'den destek geldi. Söz konusu teklif Batı'da büyük yankı uyandırırken Belaruslu yetkililer, Rus İskender füzelerinin eğitimlerin tamamlanması ile artık hizmette olduğunu duyurdu.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılını doldurmak üzere. Taraflar müzakere masasından giderek uzaklaşırken ABD ve Batılı müttefikler Ukrayna'ya silah yardımı artırmaya başladı.

UKRAYNA'YA TANK YAĞIYOR

Almanya hükümetinin Ukrayna’da devam eden savaş için 14 adet Leopard 2 tankı gönderme kararının ardından ABD de birkaç ay içinde Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıkladı. Fransa ve İngiltere'nin de aldığı kararlara ek olarak Ukrayna'ya bir müjde de Polonya'dan geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ukrayna'ya Alman Leopard 2 tanklarının dışında 60 tank daha vereceklerini söyledi.

Kremlin ve Belarustan peş peşe açıklamalar Rus firmadan çok konuşulan teklif

RUS FİRMADAN ÇARPICI TEKLİF: RUS ASKERLERE PARA ÖDÜLÜ

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Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını 'Çatışmaya doğrudan müdahil olma' olarak değerlendirirken dün bir Rus firması çok çarpıcı bir teklifte bulundu.

Rus kimya üreticisi Fores, Almanya ve ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği M1 Abrams ve Leopard 2 tanklarını imha eden Rus askerlerine ödül verilmesini teklif etti.

Şirket tankları vuran ya da ele geçiren Rus askerlerine ilk tank için 5 milyon ruble (yaklaşık 72 bin dolar) sonraki her tank için de 500 bin ruble para ödülü vereceğini duyurdu.

Askerler Ukrayna'ya ait F-15 ve F-16 savaş uçaklarını imha etmeleri durumunda da 15 milyon ruble ödül alacak.

Kremlin ve Belarustan peş peşe açıklamalar Rus firmadan çok konuşulan teklif

KREMLİN'DEN DESTEK GELDİ: YAKILACAKLARINI ZATEN SÖYLEMİŞTİK

Firmanın yaptığı ve Batı'da büyük yankı uyandıran teklife bugün Kremlin'den destek geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, söz konusu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve ödülün Rus askerli için büyük bir teşvik olacağını vurguladı.

Peskov açıklamasında, "Bu tankların Ukrayna'ya girmeleri durumunda yakılacaklarını zaten söylemiştik. Bu Rus askerleri için ekstra bir teşvik olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Peskov ayrıca Batı tarafından Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir uzun menzilli silah teslimatının Rusya'nın askeri hedeflerini değiştirmeyeceğini söyledi.

Kremlin ve Belarustan peş peşe açıklamalar Rus firmadan çok konuşulan teklif

İSKENDER FÜZELERİ ARTIK HİZMETTE

Öte yandan Rusya'nın en yakın müttefiki olarak bilinen Belarus'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Belaruslu yetkililer, Rus İskender füzelerinin eğitimlerin tamamlanması ile artık hizmette olduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı, söz konusu füzelerin 500 km'ye kadar menzildeki hedefleri vurabildiğine dikkat çekti.

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