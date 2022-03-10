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Kremlin uyardı: Polonya’dan Ukrayna’ya uçak, tehlikeli olur

#Polonya#Uçak#Kremlin
Kremlin uyardı: Polonya’dan Ukrayna’ya uçak, tehlikeli olur

Polonya’nın Almanya’daki ABD üssü aracılığıyla Ukrayna’ya MiG-29 savaş uçağı verme teklifi hem ABD, hem de Rusya’dan destek görmedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bunun potansiyel olarak tehlikeli bir senaryo olduğu konusunda uyardı. Polonya’nın önerisi, ABD tarafından da reddedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yayınladığı yazılı açıklamada Ukrayna’nın uçak ihtiyacını karşılamak için temasta olduğu Polonya’nın uçakları Almanya’da ABD’ye teslim etme teklifini makul olarak görmediklerini belirtti. Açıklamada “ABD hükümetinin kullanımında olan savaş uçaklarının Almanya’daki bir NATO/ABD üssünden ayrılarak Ukrayna üzerinde Rusya ile tartışmalı olan bir hava sahasına uçması ihtimali tüm NATO ittifakı için ciddi endişeleri gündeme getirmektedir” denildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise “Ukrayna’ya uçakları gerginliği tırmandırmadan nasıl vereceğimize dair çözüm arıyoruz” açıklamasında bulundu.

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#Polonya#Uçak#Kremlin

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