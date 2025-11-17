Kremlin Ukraynalıları Sibirya’ya sürecek iddiası

Haberin Devamı



Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapan eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısa süre önce “700 milyar dolarlık yatırım” ve “sanayi kümeleri” içeren büyük ölçekli bir “Sibirya Kalkınma Programı” duyurdu.



Sibirya’nın genç nüfus kaybı ve ağır seferberlik nedeniyle “çökmüş” durumda olduğu belirtilen haberlerde Moskova yönetiminin bölgedeki iş gücü açığını işgal altındaki bölgelerde yaşayan Ukraynalılarla kapatmayı hedeflediği öne sürüldü. Kremlin’in bu bağlamda okullar ve hastaneler dahil olmak üzere kamu kurumlarına bölgeye “uzun süreli görevlendirmelere gönderilebilecek, aile yükümlülüğü bulunmayan çalışanların tespit edilmesi” çalışanları tespit etme talimatı gönderdiği iddia ediliyor. Rusya’nın hedefinin, işgal altındaki bölgelerin demografik yapısını kökten değiştirmek olduğu ifade ediliyor. Haberlerde söz konusu uygulamanın Sovyetler dönemindeki sürgün politikalarına benzediğine dikkat çekiliyor.