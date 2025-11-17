×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kremlin Ukraynalıları Sibirya’ya sürecek iddiası

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#UKRAYNA#Sibirya
Kremlin Ukraynalıları Sibirya’ya sürecek iddiası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 07:00

Ukrayna Özel Operasyonlar Kuvvetleri’ne bağlı Ulusal Direniş Merkezi (CNR), Kremlin’in işgal ettiği Herson, Zaporojye, Donetsk ve Luhansk’taki Ukraynalı nüfusu Sibirya’ya yönlendirerek bölgenin yeniden inşasını Ukraynalılar üzerinden gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti.

Haberin Devamı


Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapan eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısa süre önce “700 milyar dolarlık yatırım” ve “sanayi kümeleri” içeren büyük ölçekli bir “Sibirya Kalkınma Programı” duyurdu.

Sibirya’nın genç nüfus kaybı ve ağır seferberlik nedeniyle “çökmüş” durumda olduğu belirtilen haberlerde Moskova yönetiminin bölgedeki iş gücü açığını işgal altındaki bölgelerde yaşayan Ukraynalılarla kapatmayı hedeflediği öne sürüldü. Kremlin’in bu bağlamda okullar ve hastaneler dahil olmak üzere kamu kurumlarına bölgeye “uzun süreli görevlendirmelere gönderilebilecek, aile yükümlülüğü bulunmayan çalışanların tespit edilmesi” çalışanları tespit etme talimatı gönderdiği iddia ediliyor. Rusya’nın hedefinin, işgal altındaki bölgelerin demografik yapısını kökten değiştirmek olduğu ifade ediliyor. Haberlerde söz konusu uygulamanın Sovyetler dönemindeki sürgün politikalarına benzediğine dikkat çekiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#UKRAYNA#Sibirya

BAKMADAN GEÇME!