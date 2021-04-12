Kremlin: Ukrayna’da kimse savaşa gitmiyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 kanalında “Moskova, Kremlin, Putin” isimli programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı. Devlet Başkanı Putin’in, Rusya’nın Donbas’a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, “Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

Donbas’taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dmitriy Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015’te imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

ZELENKSİ: ANKARA’DAN TAM DESTEKLE DÖNDÜM

Kiev yönetimi, Türkiye’den satın alınan Bayraktar-TB2 silahlı insansız hava araçlarının önceki gün ilk defa Donbas cephe hattında gözlem uçuşu için kullanıldıklarını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Ankara’dan tam destekle döndüğünü söyledi.

Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri daha hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bölgede önceki gün 10 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.

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