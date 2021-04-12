MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKremlin: Ukrayna’da kimse savaşa gitmiyor
GeriDünya Kremlin: Ukrayna’da kimse savaşa gitmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 12.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kremlin: Ukrayna’da kimse savaşa gitmiyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Kremlin: Ukrayna’da kimse savaşa gitmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusunda kimsenin savaşa doğru gitmediğini söyledi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 kanalında “Moskova, Kremlin, Putin” isimli programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı. Devlet Başkanı Putin’in, Rusya’nın Donbas’a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, “Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

Donbas’taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dmitriy Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015’te imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

ZELENKSİ: ANKARA’DAN TAM DESTEKLE DÖNDÜM

Kiev yönetimi, Türkiye’den satın alınan Bayraktar-TB2 silahlı insansız hava araçlarının önceki gün ilk defa Donbas cephe hattında gözlem uçuşu için kullanıldıklarını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Ankara’dan tam destekle döndüğünü söyledi.

Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri daha hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bölgede önceki gün 10 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi