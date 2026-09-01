Kremlin: Üçlü zirve faydasız

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Amerikan haber sitesi Axios’ta çıkan üçlü zirve iddiasını Moskova’da düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında değinen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Savaşın sona ermesi için tek seferlik görüşme meseleyi çözmez. Bu savaşın çözüm bekleyen sayısız detayı var. Dolayısıyla Trump, Putin, Zelenski üçlü zirvesi ancak tüm problemlere çözüm bulunup ana barış anlaşması hazırlandığı taktirde mümkün olabilir. Ukrayna tarafı şu anda barışın sağlanması için gerekli adımları atmadığı dikkate alındığında üçlü zirve faydasız ve fuzuli olur” açıklamasını yaptı.

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THE ECONOMIST: PUTİN’İN TEK AMACI ZAFER

Kremlin Sarayı’ndan üçlü zirveye net “hayır” yanıtı verildiği sırada The Economist dergisi, Putin’in Ukrayna’yı dize getirmeden savaşı bitirmek niyetinde olmadığını öne sürdü. Kremlin iç çevresinde dört kaynaktan elde ettiği bilgileri paylaşan The Economist, “Putin, Ukrayna savaşından Rusya adına zafer elde etme dışında başka çıkış yolu olmadığını düşünüyor. Önümüzdeki kış aylarında savaşın tırmanması bitmesinden daha olası” yorumunu paylaştı.