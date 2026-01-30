×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kremlin: Trump şahsen rica etti

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#ABD#Kremlin
Kremlin: Trump şahsen rica etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 15:39

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, müzakereler için uygun koşullar için Başkan Putin'den 1 Şubat'a kadar bir hafta boyunca Kiev'e saldırmaktan kaçınmasını şahsen rica etti" diyerek Putin'in teklifi kabul ettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki soğuk havaya değinerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti" demişti.

Trump'ın açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında Putin'in Trump'ın kişisel teklifini kabul ettiğini ifade ederek, 1 Şubat'a kadar Kiev'e saldırıları durdurmayı kabul ettiğini duyurdu.

Peskov, "Başkan Trump, müzakereler için uygun koşullar için Başkan Putin'den 1 Şubat'a kadar bir hafta boyunca Kiev'e saldırmaktan kaçınmasını şahsen rica etti" dedi.

Putin'in bunu kabul edip etmediği sorusu üzerine Peskov, "Evet, elbette. Başkan Trump'tan şahsen bir rica geldi" yanıtını verdi.

Gözden KaçmasınOrta Doğuda savaş çanları çalıyor ABD İran’a saldırır mı Bölgeyi ne bekliyor Uzmanlar Hürriyete değerlendirdiOrta Doğu'da savaş çanları çalıyor! ABD İran’a saldırır mı? Bölgeyi ne bekliyor? Uzmanlar Hürriyet'e değerlendirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#ABD#Kremlin

BAKMADAN GEÇME!